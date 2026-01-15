عاجل | مصادر فلسطينية للجزيرة: اغتيال القيادي في كتائب القسام محمد الحولي في القصف الإسرائيلي على دير البلح

قالت مصادر فلسطينية للجزيرة إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اغتالت محمد الحولي، القيادي في كتائب الشهيد عز الدين القسام، مع أفراد من عائلته في قصف استهدف مدينة دير البلح وسط قطاع غزة".

وأضافت المصادر أن الشهيد الحولي يعد من القادة البارزين لكتائب القسام في "لواء المنطقة الوسطى"، وكان قد نجا من عدة محاولات اغتيال سابقة.

التفاصيل بعد قليل..