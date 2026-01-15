عاجل | رويترز عن الرئيس ترامب متحدثا عن رضا بهلوي: لا أعرف كيف سيتصرف في إيران

عاجل | رويترز عن الرئيس ترامب: رضا بهلوي يبدو لطيفا للغاية لكني أشك في قدرته على حشد الدعم داخل إيران لتولي السلطة

عاجل | رويترز عن الرئيس ترامب: سواء سقطت الحكومة الإيرانية أو لم يحدث ذلك فستكون فترة مثيرة للاهتمام

عاجل | رويترز عن الرئيس ترامب: حكومة إيران قد تسقط بسبب الاضطرابات لكن يمكن أن يفشل أي نظام

