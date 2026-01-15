طلاب غزة يطالبون بفتح المعابر إنقاذا لمستقبلهم

نظم عشرات الطلاب في قطاع غزة، اليوم الخميس، الحاصلين على مِنح للدراسة في الخارج، وقفة للمطالبة بفتح المعابر وتمكينهم من السفر لمتابعة دراستهم الجامعية.

واستضاف "مركز التضامن"، التابع لنقابة الصحفيين الفلسطينيين بمنطقة خان يونس، جنوبي القطاع، وقفة الطلاب الاحتجاجية من أجل إيصال صوتهم، حيث انتظر بعضهم سنتين أو 3 سنوات دون دراسة رغم قبولهم في جامعات بالخارج.

وحصل نحو 1500 طالب من قطاع غزة على قبول في جامعات بعدة دول، مثل باكستان وتركيا وفرنسا ومصر، لكنّ هذه المنح معرّضة للإلغاء بسبب عدم قدرتهم على الالتحاق بجامعاتهم جراء إغلاق المعابر من قِبل الاحتلال الإسرائيلي.

فرص مهددة بالضياع

وتحدث أحد الطلاب للجزيرة مباشر عن إلغاء منحته بسبب عدم التحاقه بالجامعة، التي قال إنها قررت، بعد مناشدات، التراجع عن القرار لكنها أبلغته بضرورة السفر في أقرب وقت حتى لا يتم إلغاء المنحة.

كما أكد طالب آخر أن الجامعة منحته 5 أشهر كمهلة للالتحاق بالدراسة، وإلا فسيتم إلغاء المنحة الخاصة به.

وخلال الوقفة الاحتجاجية، قال والد الشهيد محمد سعيد الحليمي إن ابنه كان ناشطا على وسائل التواصل الاجتماعي، وله جمهور من عدة دول، بينها الولايات المتحدة التي كان يقيم فيها.

وأوضح أن ابنه كان في غزة عندما حصل على منحة للدراسة في الولايات المتحدة، لكنه استُشهد وهو ينتظر فتح المعابر والسماح له بالسفر.

وقال الأب إنه يشارك في الوقفة دعما لحق بقية أبنائه في السفر والتعليم، حتى لا يتكرر معهم ما حدث لأخيهم.

بدورها، قالت طالبة حاصلة على منحة لدراسة الطب في إحدى الجامعات التركية، قائلة إن هذا كان حلمها وحلم والدتها وشقيقها، اللذين استشهدا خلال الحرب، مؤكدة أن كل أوراقها جاهزة للسفر، لكن إغلاق المعابر يحول دون ذلك.

وأعربت طالبة أخرى عن أملها في تحسن الأوضاع وفتح المعابر حتى "لا يضيع عليهم كل شيء".

وبعد 3 أشهر من وقف إطلاق النار، تواصل إسرائيل إغلاق المعابر ومنع الفلسطينيين من السفر للخارج، رغم النص على هذا الأمر في بنود الاتفاق الذي رعته الولايات المتحدة.