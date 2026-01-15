شاهد.. الإفراج عن عناصر من "قسد" في حلب

أفرجت وزارة الداخلية السورية عن مجموعة من عناصر قوات سوريا الديمقراطية "قسد" الذين سلّموا أنفسهم وسلاحهم في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، وذلك عقب استكمال الإجراءات القانونية والأمنية بحقهم.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان نشرته عبر قناتها الرسمية على تطبيق تليغرام، إن عملية الإفراج جرت مساء الأربعاء بعد أن أنهت الجهات المختصة عمليات التدقيق في البيانات الشخصية وسجلات الموقوفين من خلال لجان قانونية وميدانية مختصة، مؤكدة أن القرار شمل من ثبت عدم تورطهم في أعمال إجرامية أو مشاركتهم في جرائم بحق المدنيين السوريين.

وأضافت أن هذه الخطوة تأتي في إطار نهج الدولة القائم على فتح باب العودة أمام من وصفتهم بـ"الذين ضلوا الطريق"، شرط عدم تلطخ أيديهم بدماء السوريين، وبما ينسجم مع القوانين النافذة والإجراءات المعتمدة.

وبحسب المشاهد التي نقلتها الجزيرة مباشر من حلب، فإن عملية الإفراج جاءت في سياق العملية العسكرية التي شهدها حي الشيخ مقصود، حيث تمكنت قوى الأمن الداخلي من تأمين انشقاق عدد كبير من عناصر تنظيم قسد، وذلك بعد دعوات وجهتها هيئة العمليات في الجيش العربي السوري لعناصر التنظيم لإلقاء السلاح، مع التعهد بتأمينهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وتظهر اللقطات المصورة خروج المفرج عنهم من مواقع الاحتجاز، في مشهد يعكس، وفق وزارة الداخلية، ما وصفته بالمسار المتبع لمعالجة هذا الملف، القائم على التسويات الفردية، والتدقيق القانوني، وإتاحة الفرصة للعودة إلى الحياة المدنية لمن لم يثبت تورطه في أعمال عنف.