تركيا: محادثات مع باكستان والسعودية بشأن اتفاقية دفاع

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الخميس، إن بلاده تجري محادثات بشأن احتمال إبرام اتفاقية دفاعية مع باكستان والسعودية، لكن لم يتم توقيع أي اتفاق بعد.

وردا على سؤال في مؤتمر صحفي بإسطنبول حول إمكانية قيام مثل هذا التحالف، أشار فيدان إلى ما وصفه بضرورة تعزيز التعاون والثقة الإقليميين، مضيفا أن القضايا الإقليمية يمكن حلها إذا كانت الدول المعنية "واثقة في بعضها البعض".

وفي وقت سابق، قال مسؤولون أتراك في الدوائر الأمنية والدبلوماسية، للجزيرة نت، إن أنقرة تدرس الانضمام إلى تحالف يضم السعودية وباكستان.

وقالت مصادر أمنية إن تركيا تفكر في الانضمام إلى هذا التحالف، وأوضحت أن أنقرة أدرجت هذا الموضوع في جدول أعمالها وتقوم بتقييمه.

وأضافت أنه بالنظر للقدرات والإمكانيات والوسائل التي تمتلكها الدول الثلاث (السعودية وباكستان وتركيا)، فإن قيام مثل هذا التحالف سينشئ هيكلا قويا ومفيدا لكل دولة من هذه الدول.

وعن الأسباب التي تدفع تركيا للمشاركة بهذا التحالف، تذكر المصادر أن "العالم يمر بتغيير كبير، فكل طرف مضطر للتحرك، واضعا في اعتباره أمن بلاده ومصالحها. ونحن نؤمن بأن مفاهيم تحالف "الغرب والشرق" قد زالت، لذلك، يمكن لكل دولة الآن تأسيس تحالفات وإبرام اتفاقيات جديدة".