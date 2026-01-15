تركيا تستكمل بناء جدران وخنادق أمنية على الحدود مع إيران

أعلنت مصادر في وزارة الدفاع التركية استكمال تركيب 203 أبراج كهروضوئية، و43 برجا مزودة بمصاعد، وبناء 380 كيلومترا من الجدران الخرسانية، وحفر 553 كيلومترا من الخنادق على طول الحدود مع إيران.

وأكدت المصادر أن أمن حدود تركيا مع إيران التي يبلغ طولها 560 كيلومترا يتم ضمانه من قبل قوات حرس الحدود بتفان كبير على مدار الساعة، وفي جميع الظروف الجوية والتضاريس، انطلاقا من فهم أن "الحدود مسألة شرف".

وقالت المصادر لوكالة الأناضول (رسمية) "يجري إنشاء نظام أمني حدودي مدعوم بالوسائل التكنولوجية على طول حدودنا، وتحسين قدرات وموارد قوات حرس الحدود لدينا باستمرار وزيادة التدابير المتخذة بهذا الصدد".

وأردفت "كما يتم إجراء جولات استطلاع ومراقبة في المنطقة على مدار الساعة باستخدام أنظمة الطائرات بدون طيار، ورغم عدم رصد أي هجرة جماعية باتجاه حدودنا حاليا، فقد تم دراسة تدابير إضافية على طول خط الحدود، وسيتم تطبيق هذه التدابير عند الحاجة".

وأمس الأربعاء، قالت رويترز إن عشرات الإيرانيين عبروا الحدود إلى تركيا عبر معبر كابي كوي الحدودي، حاملين معهم أمتعتهم ومتعلقاتهم، وسط مخاوف متزايدة من ضربة أميركية ضد إيران.

وتتصاعد ضغوط من الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل على طهران منذ انطلاق مظاهرات شعبية في إيران أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

ومساء الأربعاء، أفادت هيئة الإذاعة الإسرائيلية (رسمية) بوجود تقديرات في إسرائيل تشير إلى أن الولايات المتحدة ستشن هجوما على إيران "خلال الأيام المقبلة".