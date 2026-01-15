ترامب يتهم زيلينسكي بإعاقة اتفاق السلام مع روسيا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن أوكرانيا -وليس روسيا- هي من تعرقل التوصل إلى اتفاق سلام محتمل، معتبرًا أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يشكّل العائق الرئيسي أمام إنهاء الحرب الروسية المستمرة على بلاده منذ نحو أربع سنوات.

وأضاف ترامب، الذي يسعى منذ بدء ولايته الرئاسية الثانية العام الماضي إلى إنهاء الحرب بعدما تفاخر خلال حملته الانتخابية بقدرته على وضع حد لها في يوم واحد، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "مستعد لإنهاء غزوه لأوكرانيا"، في حين أن "زيلينسكي كان أقل حماسة حيال ذلك".

وعندما سُئل ترامب في مقابلة مع رويترز داخل المكتب البيضاوي، الأربعاء، عن سبب عدم نجاح المفاوضات التي تقودها الولايات المتحدة حتى الآن، أجاب: "زيلينسكي"، مضيفًا: "علينا أن نجعل الرئيس زيلينسكي يوافق على ذلك".

يُذكر أن العلاقة بين الرئيسين الأميركي والأوكراني اتسمت بالتقلب لفترة طويلة، وإن بدت أكثر تحسنًا خلال العام الأول من عودة ترامب إلى منصبه، إلا أن تصريحاته الأخيرة تعكس حالة من الإحباط المتجدد تجاه الزعيم الأوكراني.

من ناحية أخرى، أبدى ترامب استعدادًا أكبر لتصديق تطمينات بوتين بشكل مباشر، في موقف يتناقض مع مواقف الحلفاء الأوروبيين، الذين يؤكدون أن موسكو لا تبدي اهتمامًا حقيقيًا بإنهاء أكبر نزاع بري تشهده أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، الأمر الذي أثار استياء كييف وعواصم أوروبية، إضافة إلى مشرعين أميركيين، بمن فيهم بعض الجمهوريين.