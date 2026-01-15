وزير باكستاني: ترتيبات جارية لاتفاق دفاعي مع السعودية وتركيا

قال وزير الإنتاج الدفاعي الباكستاني رضا حياة حراج إن "باكستان والسعودية وتركيا أعدت مسودة اتفاق دفاعي بعد مفاوضات استمرت نحو عام".

وأضاف الوزير الباكستاني لرويترز أن الاتفاق المحتمل بين القوى الثلاث منفصل عن الاتفاق الثنائي السعودي الباكستاني المعلن العام الماضي، مؤكدا أن إتمام الاتفاق يتطلب توافقا نهائيا بين الدول الثلاث.

وأردف حراج قائلا "تم الانتهاء بالفعل من مسودة الاتفاق الثلاثي بين باكستان والسعودية وتركيا، وتُجري الدول الثلاث مداولات داخلية بشأنها".

وردا على سؤال خلال مؤتمر صحفي عُقد في إسطنبول اليوم بشأن التقارير الإعلامية المتعلقة بالمفاوضات بين الأطراف الثلاثة، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن بلاده تُجري محادثات بشأن احتمال إبرام اتفاقية دفاعية مع باكستان والسعودية، لكن لم يُوقَّع أي اتفاق بعد.

وأشار فيدان إلى ما وصفه بضرورة تعزيز التعاون والثقة الإقليميين، مضيفا أن القضايا الإقليمية يمكن حلها إذا كانت الدول المعنية "واثقة بعضها ببعض".

وفي وقت سابق، قال مسؤولون أتراك في الدوائر الأمنية والدبلوماسية، للجزيرة نت، إن أنقرة تدرس الانضمام إلى تحالف يضم السعودية وباكستان.

وقالت مصادر أمنية إن تركيا تفكر في الانضمام إلى هذا التحالف، وأوضحت أن أنقرة أدرجت هذا الموضوع في جدول أعمالها وتقوم بتقييمه.

وأضافت أنه بالنظر إلى القدرات والإمكانات والوسائل التي تمتلكها الدول الثلاث (السعودية وباكستان وتركيا) فإن قيام مثل هذا التحالف سينشئ هيكلا قويا ومفيدا لكل دولة من هذه الدول.

وعن الأسباب التي تدفع تركيا إلى المشاركة في هذا التحالف، تذكر المصادر أن "العالم يمر بتغيير كبير، فكل طرف مضطر إلى التحرك، واضعا في اعتباره أمن بلاده ومصالحها. ونحن نؤمن بأن مفاهيم تحالف ‘الغرب والشرق’ قد زالت. لذلك، يمكن لكل دولة الآن تأسيس تحالفات وإبرام اتفاقيات جديدة".