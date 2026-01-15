أصدر رئيس مجلس الرئاسي اليمني رشاد العليمي قرارا بتعيين الفريق الركن محمود أحمد الصبيحي، سالم الخنبشي عضوين في مجلس القيادة الرئاسي، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ".

والصبيحي قائد عسكري يشغل حاليا مستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي لشؤون الدفاع والأمن وتولى سابقا منصب وزير الدفاع قبل أن يقع في الأسر لدى جماعة الحوثي عام 2015، وبقي محتجزا لسنوات قبل الإفراج عنه ضمن صفقات تبادل الأسرى، في أبريل/نيسان 2023.

ويشغل الخنبشي حاليا منصب محافظ محافظة حضرموت وقائد قوات درع الوطن بالمحافظة، حيث نص قرار العليمي الجديد على احتفاظه بمنصب المحافظ.

وجاء القرار بعد ساعات من إسقاط المجلس الرئاسي عضوية اللواء الركن فرج البحسني (نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي)، واتهامه باستغلال موقعه الدستوري لإضفاء غطاء سياسي وشرعي على تحركات عسكرية غير قانونية نفذها الانتقالي.

وفي السابع من الشهر الجاري أصدر المجلس الرئاسي قرارا بإسقاط عضوية عيدروس الزبيدي (رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي) من المجلس واتهمه بالخيانة العظمى في قرار جاء بعد إعلان التحالف بقيادة السعودية هروبه من عدن إلى أرض الصومال وصولا إلى الإمارات.