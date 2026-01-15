العراق يرفض استخدام أراضيه منطلقا لأعمال عسكرية ضد أي دولة

أكد العراق اليوم الخميس رفضه استخدام البلاد "منطلقا لأي أعمال عسكرية تستهدف أي دولة"، وذلك بعد تهديد الولايات المتحدة بالتدخل في إيران على خلفية الاحتجاجات المتواصلة في الجمهورية الإسلامية.

وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان في بيان "في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة وما يرافقها من تصعيد وتهديدات تمس أمن واستقرار المنطقة، تؤكد جمهورية العراق موقفها الثابت والمبدئي الرافض لاستخدام أراضيها أو أجوائها أو مياهها الإقليمية منطلقا لأي أعمال عسكرية تستهدف أي دولة".

وأضاف صباح النعمان أن الحكومة العراقية تجدد دعوتها الأطراف المعنية إلى "ضبط النفس وتغليب لغة الحوار وتجنب التصعيد والعمل الجاد على حل الخلافات بالوسائل السلمية والدبلوماسية".

وقال الناطق -حسب وكالة الأنباء العراقية- إن العراق ملتزم التزاما كاملا بعدم السماح بأن تكون أراضيه ساحة لتهديد أمن جميع دول الجوار الإقليمي واستقرارها، أو الزج به في صراعات لا تخدم مصالح شعبه.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد شدد على مسؤولية دول المنطقة عن حفظ أمنها إزاء ما وصفها بـ"التحركات المزعزعة للاستقرار لا سيما الإسرائيلية"، وقال إن بلاده ستدافع بقوة عن نفسها في وجه أي تهديد خارجي.

وتأتي هذه التطورات بعدما قال مسؤول إيراني رفيع المستوى لرويترز، في وقت سابق أمس الأربعاء، إن "طهران حذرت الدول المجاورة التي تستضيف قواعد عسكرية أميركية من أنها ستضرب هذه القواعد إذا هاجمتها الولايات المتحدة".