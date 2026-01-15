الاحتلال يهدم منزل عائلة شهيد ويشن حملة اقتحامات بالضفة

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل عائلة الشهيد عمران الأطرش، فجر اليوم الخميس، في منطقة واد الهرية بمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية بعد اقتحام واسع للمنطقة وفرض طوق أمني مشدد على المنطقة.

وأجبرت قوات الاحتلال عددا من العائلات على مغادرة منازلها في محيط منزل الشهيد، ومنعتهم من العودة إليها لساعات طويلة، قبل أن تدفع بآليات الهدم الثقيلة وتدمر المنزل بشكل كامل.

واستشهد الأطرش برصاص الاحتلال في 18 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عقب تنفيذه عملية مشتركة مع الشهيد وليد صبارنة، من بلدة بيت أمر شمال الخليل، قرب مفترق غوش عتصيون الاستيطاني، والتي أسفرت عن مقتل إسرائيلي وجرح آخرين.

وبث المتحدث باسم جيش الاحتلال مشاهد من عملية الهدم، زاعما أن "هدم منزل المنفذ يشكّل إغلاقا لدائرة العملية".

من ناحية أخرى، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم الفوار جنوب الخليل وبلدتي سعير والشيوخ شمال المدينة ونفذت حملة مداهمات واسعة، تخللها دهم لعدد من منازل الفلسطينيين.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال اعتقلت عشرات الفلسطينيين خلال الاقتحام، وأخضعتهم لتحقيقات ميدانية قبل أن تفرج عنهم.