نجاح استثنائي لابن "الملثم" بالثانوية العامة رغم استشهاد عائلته

تفاعلت منصات التواصل الاجتماعي مع إعلان إبراهيم حذيفة الكحلوت، نجل الشهيد "أبو عبيدة" المعروف بـ"الملثم"، الناطق السابق باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن نجاحه وتفوقه في الثانوية العامة (الدورة الثانية 2024-2025).

وأعلن إبراهيم عبر حسابه على إنستغرام تفوقه بحصوله على معدل 94%، وكتب: "الحمد لله الذي وفّق ويسّر لي تجاوز مرحلة الثانوية العامة. الحمد لله أولا، والشكر والتقدير والعرفان لكل من سعى معي وساعدني على تجاوز هذه المرحلة ونيل علامة التفوّق 94%، رغم كل الظروف الصعبة التي مررت بها".

وأضاف: "أهدي هذا النجاح لأرواح شهداء شعبي، وعلى رأسهم والديّ وأختاي وشقيقي، رحمهم الله جميعا. هذا بفضل اهتمام أبي وأمي وحرصهما على أن أكون متفوقا في جميع المراحل.. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. دعواتكم لي بالتوفيق".

وقد لاقى تفوق إبراهيم في الثانوية العامة، رغم الظروف القاسية والأمنية الصعبة التي عاشها خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وكان آخرها استشهاد عائلته كاملة، صدى واسعا بين المدونين.

وكتب ناشطون مهنئين: "بكل معاني الاعتزاز والكبرياء، نبارك النجاح الباهر في الثانوية العامة/الفرع العلمي، للأخ الحبيب إبراهيم حذيفة الكحلوت، نجل القائد الشهيد الملثم "أبو عبيدة"، بحصوله على معدل 94%".

وأضاف هؤلاء قائلين إن نجاحه لم يكن عاديا، بل جاء رغم الاستهداف، ورغم استشهاد العائلة، ورغم الإصابة والجراح، ليثبت أن العلم مقاومة، وأن الصبر سلاح، وأن الإرادة لا تقهر".

وعلق آخرون أن هذا التفوق يحمل رسالة واضحة مفادها أن أبناء الشهداء لا ينكسرون، وأن طريق العلم مستمر امتدادا لوالد علم الأمة معنى الثبات والعزة.

وتساءل بعض المتابعين: "ماذا تتوقع من ابن "الملثم"؟ أن يكون أقل من هذا؟ والله ما يليق به غير هذا وأكثر. من عاش في بيت "أبو عبيدة" يحق له أن يكون الأول في كل شيء، رغم الألم والفقد والإصابة، ولكنها عزيمة الرجال".