إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطِرة شمالي غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة أحد جنوده من قوات الاحتياط بجروح خطِرة شمالي قطاع غزة إثر "انفلات طلق ناري".

وقال الجيش في بيان، اليوم الخميس، إن الجندي أصيب نتيجة إطلاق نار عرضي، وتم نقله للمستشفى، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وكان الجيش الإسرائيلي قد تحدث، الثلاثاء، عن اشتباك قواته مع مسلحين في رفح جنوبي قطاع غزة، معلنا تصفية اثنين منهم.

خرق مستمر

وقتل الجيش الإسرائيلي، صباح الأربعاء، فلسطينيا وأصاب 3 آخرين، في سلسلة هجمات جنوبي وشمالي قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية لوكالة الأناضول بوصول جثمان الممرض حاتم أبو صالح إلى مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس، الذي استُشهد جراء قصف إسرائيلي استهدفه بالقرب من مناطق سيطرة الجيش في بني سهيلا شرقي المدينة.

وبدأ تطبيق المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد عامين من حرب الإبادة الإسرائيلية التي خلّفت أكثر من 70 ألف شهيد ودمرت معظم البنى التحتية المدنية في القطاع الفلسطيني.

لكن إسرائيل تواصل خرق الاتفاق بغاراتها المتكررة على القطاع وبتغيير النقاط المتفق عليها لخط الانسحاب الذي يعرف بالخط الأصفر، كما تواصل تقييد وصول المساعدات الإنسانية الحيوية إلى سكان غزة.