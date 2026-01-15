أسامة حمدان: اغتيال الحولي تصعيد خطير يكشف نوايا الاحتلال

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أسامة حمدان، إن اغتيال القيادي في كتائب القسام محمد الحولي، يمثل تصعيدا خطيرا ويكشف نوايا الاحتلال الإسرائيلي في إسقاط اتفاق وقف إطلاق النار.

وأكد حمدان -في مقابلة مع الجزيرة مباشر- أن الاستهداف يعكس إصرار إسرائيل على مواصلة جرائمها بحق الشعب الفلسطيني مستغلة الغطاء والضمانات الأميركية.

وأوضح أن هذا الاغتيال يأتي في سياق محاولات الاحتلال تعطيل الاتفاق والتهرب من استحقاقاته، بالتوازي مع استمرار الخروقات الإسرائيلية وعدم الالتزام ببنود المرحلة الأولى، وعلى رأسها وقف إطلاق النار الكامل وفتح معبر رفح وإدخال المساعدات والوقود.

ووفق حمدان، فإن عدد الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار بلغ نحو 460، نتيجة القصف وخرق اتفاق وقف إطلاق النار المتكرر.

وقالت مصادر فلسطينية للجزيرة إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اغتالت الخميس محمد الحولي، القيادي في كتائب القسام، مع أفراد من عائلته في قصف استهدف مدينة دير البلح وسط قطاع غزة".

المرحلة الثانية من الاتفاق

وأكد حمدان أن حركة حماس والمقاومة التزمتا بجميع ما يخصهما في الاتفاق رغم ما وصفه بإجحافه بالحقوق الفلسطينية، محمّلا الولايات المتحدة بصفتها الضامن الرئيسي مسؤولية إلزام الاحتلال بتنفيذ تعهداته.

وأضاف أن عدم قدرة واشنطن أو عدم رغبتها في فرض هذه الضمانات يطرح تساؤلات جدية حول مصداقيتها لدى حكومة بنيامين نتنياهو.

وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية من الاتفاق، شدد على أن المضي قدما يتطلب ضغطا حقيقيا من الضامنين، لا سيما الإدارة الأميركية، محذرا من أن استمرار التعنت الإسرائيلي سيؤدي إلى إفشال الاتفاق والعودة إلى دائرة العدوان.

وأشار القيادي في حماس إلى أن "الكرة باتت في ملعب واشنطن" لإثبات جدية التزاماتها، خصوصا فيما يتعلق بتشكيل لجنة إدارة قطاع غزة وتمكينها من العمل دون معوقات.

إدارة قطاع غزة

وحول إدارة القطاع، جدد حمدان تأكيد موقف حماس الداعم لتسليم الإدارة للجنة وطنية مستقلة من شخصيات متوافق عليها فلسطينيا، تتولى تسيير شؤون الحياة اليومية والإعمار، محذرا من أن تعطيل عمل هذه اللجنة سيؤكد للشعب الفلسطيني أن الاحتلال لا يريد له حياة كريمة، بل يسعى إلى تطوير أدوات الإبادة عبر التجويع والحصار.

وبشأن دعوات نزع سلاح المقاومة، اعتبر القيادي في حماس أن هذا الطرح يتجاهل جوهر القضية، مؤكدا أن المقاومة نتاج مباشر للاحتلال، وأن أي نقاش حول السلاح يجب أن يبدأ بإنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية ذات سيادة، تكون المقاومة جزءا من منظومتها الدفاعية.

وفي السياق ذاته، قال حمدان إن تعامل المجتمع الدولي مع ما يجري في غزة لا يزال دون مستوى الجريمة المرتكبة، معتبرا أن العجز عن فرض تنفيذ الاتفاق وفتح المعابر وإدخال الإغاثة يعكس أزمة حقيقية في المنظومة الدولية، محذرا من أن استمرار هذا الفشل ستكون له تداعيات خطيرة على الاستقرار العالمي.