نتنياهو يربط فتح معبر رفح بعودة جثمان الأسير ران غويلي

أفادت القناة الإسرائيلية الـ12 بأن والدة الأسير القتيل ران غويلي قالت إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ العائلة، خلال اتصال هاتفي، بأن معبر رفح لن يُفتح قبل استعادة جثمان ابنها.

وأشارت والدة الأسير الإسرائيلي إلى أن نتنياهو شدد خلال المكالمة، التي أجريت مساء اليوم الأربعاء، على أن "عودة جثمان راني هي الأولوية القصوى".

وأوضح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان لاحق، أن نتنياهو أكد لعائلة غويلي أن استعادة جثة آخر رهينة لا تزال أولوية مطلقة للحكومة.

وأضاف المكتب عن نتنياهو قوله إن الإعلان عن تشكيل لجنة تكنوقراط لإدارة غزة لن يتعارض مع الجهود المبذولة لإعادة راني إلى مثواه الأخير في إسرائيل.

وأعلن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، نيابة عن الرئيس دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي المكونة من 20 نقطة لإنهاء الحرب في غزة، والتي تنتقل من وقف إطلاق النار إلى نزع السلاح، وتشكيل إدارة تكنوقراطية وإعادة الإعمار.

وبموجب المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أفرجت حركة حماس عن جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء، وسلّمت ما لديها من جثامين الأسرى المتوفين، باستثناء ران غويلي الذي لا تزال عمليات البحث عن رفاته مستمرة.

وكانت مصادر إعلامية إسرائيلية قد ذكرت أن حكومة بنيامين نتنياهو، المتهم بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة والمطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، تصر على عدم بحث المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار إلا بعد إعادة جثة آخر أسير لدى المقاومة.