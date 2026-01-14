مشروع قانون لجعل غرينلاند الولاية الأميركية 51

قدّم عضو جمهوري في الكونغرس عن ولاية فلوريدا مشروع قانون لضم غرينلاند وجعلها الولاية الأميركية رقم 51 وسط تهديد الرئيس دونالد ترامب بالاستيلاء على الجزيرة التي تتبع الدانمارك وتتمتع بحكم ذاتي.

وقال النائب راندي فاين، الاثنين، إن تشريعه الجديد سيسمح لترامب "باتخاذ أي خطوة ضرورية لضم غرينلاند أو الاستحواذ عليها".

وسيتطلب الأمر أيضا من إدارة ترامب إرسال تقرير إلى الكونغرس يتضمن تفاصيل تغييرات في القانون الفدرالي من شأنها أن تسمح للجزيرة القطبية الشمالية بأن تصبح ولاية أميركية.

وأوضح فاين، في بيان، "غرينلاند ليست موقعا بعيدا يمكننا تجاهله، إنها من الأصول الحيوية للأمن القومي".

وفي الأيام الأخيرة، أثار ترامب مخاوف إضافية لدى السلطات في الدانمارك وغرينلاند، بإعلانه الأحد أنّه سيستولي على الجزيرة القطبية الشاسعة "بطريقة أو بأخرى".

وأصر ترامب على أن غرينلاند، الغنية بالمعادن الأرضية النادرة، يجب أن تصبح تحت السيطرة الأميركية بدعوى أن الإقليم مهم للأمن القومي. وقال إن روسيا أو الصين ستأخذان غرينلاند إذا لم تفعل الولايات المتحدة ذلك.

في المقابل، أكّدت رئيسة وزراء الدنمارك ورئيس حكومة غرينلاند وحدة موقفهما الرافض لسعي الولايات المتحدة للاستيلاء على الجزيرة القطبية.

جاء ذلك عشية لقاء مرتقب بين وزيري خارجية الحكومتين مع نائب الرئيس الأميركي في البيت الأبيض.

وشددت الحكومتان على ضرورة أن يكون التعاون أساس العلاقة مع واشنطن بدلا من محاولات التملّك.

أزمة جيوسياسية

وقال رئيس وزراء غرينلاند ينس-فريدريك نيلسن إن الجزيرة "لا تريد أن تكون مِلكاً للولايات المتحدة، ولا تريد أن تُحكم من قِبلها، ولن تكون جزءاً منها. نحن نختار غرينلاند التي نعرفها اليوم، والتي هي جزء من مملكة الدنمارك".

وأضاف "نحن الآن نواجه أزمة جيوسياسية، وإذا كان علينا الاختيار، فإننا نختار حلف الناتو، ونختار مملكة الدنمارك، ونختار الاتحاد الأوروبي".

أما رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسن فقالت إن "الأمر لا يتعلق فقط بغرينلاند أو الدنمارك، بل يتعلق بعدم جواز تغيير الحدود بالقوة وعدم جواز شراء شعوب أخرى، ويتعلق أيضاً بألا تضطر الدول الصغيرة إلى الخوف من الدول الكبرى.

وأضافت "لهذا السبب نحن نتحدث بصوت عالٍ وواضح. ولهذا السبب أيضاً يقوم العديد من الحلفاء بالشيء نفسه، في دول الشمال وفي أوروبا وفي بقية العالم".

في ذات السياق، نقلت رويترز عن وزير الخارجية الألماني قوله إن "مستقبل غرينلاند تقرره غرينلاند والدانمارك".