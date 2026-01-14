محكمة تونسية تفرج عن الصحفية شذى الحاج مبارك

أفرجت محكمة استئناف ‍تونسية، اليوم الأربعاء، عن الصحفية شذى الحاج مبارك، المسجونة منذ عام 2023 فيما يعرف بقضية التآمر التي تضم أيضا عدة سياسيين، بعد تخفيض عقوبة السجن الصادرة عليها.

وأفادت عائلة مبارك بأن المحكمة خفضت عقوبتها من ‍خمس سنوات إلى سنتين، مما جعلها مؤهلة للإفراج الفوري.

وقال شقيقها أمن الحاج مبارك: "شذى حرة ‍وتغادر السجن".

وفي 5 فبراير/شباط 2025، قضت المحكمة الابتدائية بسجن شذى 5 سنوات، بتهمة "التآمر على أمن الدولة"، ضمن قضية تعرف باسم "إنستالينغو"، اتُّهمت فيها شركة إنستالينغو (المختصة بإنتاج المحتوى الرقمي والترجمة) بإدارة شبكة للتأثير في الرأي العام وتشويه شخصيات سياسية بارزة.

وقد نفت شذى التهم الموجهة إليها.

تدهور صحي

وجاء الإفراج عن شذى بينما قالت نقابة الصحفيين وعائلتها إن وضعها الصحي ‌تدهور بشدة وإنها تعاني من مضاعفات صحية خطيرة، من بينها فقدان كبير للسمع وإصابتها بالسرطان مؤخرا في ‌السجن.

وقالت السلطات التونسية إن القضية تستند إلى تحقيقات ‌قضائية تتعلق باتهامات مالية وأمنية، ورفضت اتهامات المعارضة بوجود دوافع سياسية وراء الملاحقات القضائية.

ويأتي الإفراج عنها في وقت تواصل فيه تونس متابعة ‌عدد مما اعتبرته قضايا تآمر على أمن الدولة شملت سياسيين وصحفيين ونشطاء وصدرت فيها أحكام بالسجن لفترات ‍طويلة ضد عدد من قادة المعارضة.

وتقول السلطات التونسية إن القضاء مستقل ولا تتدخل في عمله، بينما تتهمها المعارضة باستخدامه لملاحقة المعارضين لرئيس البلاد قيس سعيّد.

وتشهد تونس أزمة سياسية منذ أن رفض قيس سعيّد في 25 يوليو/تموز 2021 إجراءات استثنائية شملت حل مجلس النواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.