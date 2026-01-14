ما حقيقة الفيديوهات التي تتحدث عن قصف مصري لقوات الدعم السريع في السودان؟

تداولت حسابات سودانية وعربية على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تصاعد أعمدة دخان وحرائق على مركبات قتالية، وذكرت بعض هذه المنصات أن المشاهد توثّق ضربات جوية نفذها "طيران مجهول" ضد قوات الدعم السريع، مع إرفاق عبارات من بينها "تحيا مصر"، في إيحاء مباشر بأن القوات الجوية المصرية هي من نفذت العملية.

وتسمع في مقطع الفيديو المتداول أصوات تحليق طائرات يبدو أنها أضيفت عليه لتدعيم رواية تنفيذ الهجوم عبر طيران حربي خارجي.

عمل فريق "الجزيرة تحقق" على تحليل الفيديو المتداول باستخدام آليات البحث العكسي وتحليل الخصائص السمعية والبصرية، وتتبع السياق الزمني للأحداث العسكرية في السودان.

وتبيّن أن الفيديو لا يوثّق ضربات طيران أجنبي أو مصري كما تداولت وسائل التواصل الاجتماعي. وأظهر التحقق أن المقطع نشر بتاريخ 7 يناير/كانون الثاني الجاري، ويوثّق عمليات عسكرية نفذها الجيش السوداني في إقليم كردفان، استخدمت فيها مسيّرات تابعة للجيش السوداني لاستهداف مركبات لقوات الدعم السريع أثناء معارك ميدانية.

كما كشف التحليل السمعي للفيديو أن أصوات تحليق الطيران الحربي المرافقة للمشاهد ليست أصلية، وأنه تمت إضافتها أثناء تحرير الفيديو بهدف إعطاء انطباع بوجود طيران حربي مأهول والإيحاء بتنفيذ الضربة عبر سلاح جو خارجي، وكذلك لدعم الروايات التي تتحدث عن تدخل مصري في العمليات العسكرية في السودان.

وفي النسخة الأصلية من الفيديو لا توجد أي أصوات لطيران مأهول، وهو ما يدعم أنه يوثق ضربات بطائرات مسيرة، الأمر الذي يتسق مع طبيعة عمليات القصف المعهودة في الحرب الجارية في السودان منذ أكثر من سنتين.

وفي السياق نفسه رصد فريق "الجزيرة تحقق" تداول فيديوهات أخرى تظهر تنفيذ طائرة حربية ضربات جوية، ويقول مروجوها إنها توثّق عمليات قصف نفذها الطيران الحربي السوداني ضد الدعم السريع، وجرى تقديمها باعتبارها "تطورًا ميدانيًا جديدًا" في سير المعارك.

بعد إخضاع هذه الفيديوهات لعمليات التحقق تبيّن أن المقطع نشر في 15 أبريل/نيسان 2023، أي في اليوم الأول لاندلاع الحرب في السودان، ويوثّق ضربات جوية نفذها الطيران الحربي السوداني في الساعات الأولى من المواجهات آنذاك، وليس له أي صلة بالتطورات العسكرية الحالية.

ويأتي تداول مثل هذه المقاطع في وقت تشير فيه تقارير صحفية إلى أن الجيش السوداني يقترب من إتمام صفقة تسليح مع باكستان تشمل طائرات عسكرية ومسيّرات وأنظمة دفاع جوي، ضمن مساع لتعزيز قدراته الجوية في ظل الحرب الجارية.