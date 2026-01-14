ما الذي نعرفه حتى الآن عن "مجلس السلام" ولجنة إدارة غزة؟

"مجلس سلام" ولجنة من التكنوقراط الفلسطينيين غير السياسيين لإدارة قطاع غزة، وأسماء يجري تداولها في سياق المرحلة المقبلة بالقطاع، فماذا نعرف حتى الآن عن هذا المجلس وتلك اللجنة؟

في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا يرحب بإنشاء "مجلس السلام" في قطاع غزة، بوصفه هيئة إدارية انتقالية ذات شخصية قانونية دولية مكلفة بوضع إطار العمل وتنسيق التمويل لإعادة تنمية القطاع.

ومن المقرر أن يتألف المجلس في معظمه من رؤساء حكومات أو دول، ويرأسه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ويهدف إلى قيادة عملية إعادة إعمار قطاع غزة، وفقا لما جاء في خطة ترامب المكونة من 20 بندا، والتي أدت إلى وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي حديثه عن الدول المشاركة في المجلس، قال ترامب -الأحد الماضي- إنه "في الأساس، هم أهم القادة في أهم الدول، هذا هو مجلس السلام".

وقد نقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن مصادر قولها، إن أحد أسباب التأخير في الإعلان عن مجلس السلام هو "صياغة ميثاق المجلس النهائي، الذي من المفترض أن يحدد اختصاصاته".

إعلان "وشيك"

ولكن ربما يكون الإعلان قد اقترب الآن، وخاصة بعدما كشفته صحف أميركية مرموقة وتسريبات أخرى بأن "الاجتماع الأول (لمجلس السلام) يُتوقع أن يكون الأسبوع المقبل على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا" والذي سيعقد في الفترة من 19 إلى 23 الشهر الجاري.

ويتزامن ذلك مع ما ذكرته صحيفة تايمز البريطانية ⁠أنه من ​المتوقع أن يقبل ‍رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عرضا ‍للانضمام إلى المجلس.

وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب قد يعلن أسماء أعضاء المجلس، هذا الأسبوع.

ولم يتضح بعد من سيضم المجلس، إذ لم يُكشف إلا عن المرشح لمنصب المدير التنفيذي، وهو الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف.

وفي السياق، أكد مؤسس ورئيس مؤسسة "الأميركيون من أجل السلام العالمي" بشارة بحبح في بيان موجه إلى أهالي غزة يوم السبت أنه "من المتوقع الإعلان عن مجلس السلام لغزة خلال الأسبوع المقبل، على أن يُعقد اجتماعه الرسمي الأول على هامش اجتماعات دافوس في الأسبوع الثالث من هذا الشهر".

والأسبوع الماضي، التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة– بملادينوف، وأكد خلال اللقاء "ضرورة نزع سلاح حماس وتجريد قطاع غزة من السلاح وفقا لخطة النقاط العشرين"، بحسب بيان إسرائيلي.

ولكن من هو ملادينوف؟

سياسي ودبلوماسي بلغاري سابق يتمتع بمعرفة وعلاقات واسعة في إسرائيل، ساهمت فيها مسيرته المهنية السابقة، كما دعمت علاقته البحثية بمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، في تعرّفه على دائرة حكم الرئيس دونالد ترامب عن قرب.

ويدفع المنصب بملادينوف ليصبح أعلى مسؤول تنفيذي في الهيئة الدولية الجديدة التي يترأسها ترامب شخصيا لإدارة قطاع غزة خلال المرحلة التالية من وقف إطلاق النار، طبقا لخطة الرئيس الأميركي والتي أوقفت حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، التي استمرت على مدى عامين، والتي نتج عنها استشهاد أكثر من 70 ألف فلسطيني، وتدمير أغلب مباني القطاع، وتشريد سكانه البالغ عددهم أكثر من مليوني شخص.

وكان ملادينوف قد شارك -عن بُعد- يوم 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي في ندوة بعنوان "المرحلة الأولى في غزة: التقييمات والتداعيات" نظمها معهد واشنطن، وشارك فيها عدد من خبرائه وباحثيه.

وركّز ملادينوف في مداخلته على الإشادة بخطة الرئيس الأميركي المكونة من 20 نقطة، ونجاح ترامب في ممارسة الضغط الدبلوماسي الأميركي لإنهاء الحرب، وهو ما سهله في رأيه "مصداقية القيادة الأميركية، والدعم الجديد من تحالف عربي ومسلم واسع بما يضمن نجاحها".

وأشار ملادينوف إلى أن الخطة لا تكتفي بمعالجة الاحتياجات الإنسانية الملحّة، بل تشكّل توافقا حول السعي لحكم جديد في قطاع غزة ضمن إطار المزيد من المشاركة الإقليمية.

وذكر ملادينوف أن إسرائيل تريد أن يُسمح لها بحرية العمل عسكريا في مناطق غزة التي تراها مصدر تهديد لها على غرار ما تفعله في جنوب لبنان، وأشار في هذا الإطار إلى أهمية أن يتم تشكيل قوة حفظ الاستقرار الدولية ليس على طريقة قوات حفظ السلام التقليدية، بل "قوات قد تضطر لمواجهة أي حركات تمرد".

لجنة تكنوقراط

وبعد ميلادينوف، قالت صحيفة نيويورك تايمز إنها علمت من عدة مسؤولين أن الولايات المتحدة تقترب من تشكيل لجنة من التكنوقراط الفلسطينيين للإشراف على إدارة قطاع غزة ورجحت أن يعلن اليوم.

ونقلت الصحيفة الأميركية عن 4 مسؤولين و6 أشخاص آخرين مطلعين على القرار، أنه تم اختيار علي شعث، نائب وزير التخطيط الفلسطيني السابق، لرئاسة اللجنة.

وشغل علي شعث عدة مناصب في السلطة الفلسطينية، منها وكيل وزارة ومدير عام وعضو في الوفد المفاوض.

ووفقا للصحيفة فإن العديد من المطلعين على الخطط المتعلقة بملف قطاع غزة يرجحون أن يتم الإعلان عن تلك اللجنة اليوم الأربعاء، عندما يجتمع مسؤولون فلسطينيون من حماس وفصائل أخرى في العاصمة المصرية لإجراء محادثات.

ولم تكشف المصادر التي تحدثت مع نيويورك تايمز عن بقية التفاصيل المتعلقة بهوية باقي أعضاء اللجنة، وكيفية إدارتها لقطاع غزة، ومن الأطراف التي ستمول عملياتها.

وقال حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس إن الحركة اتخذت خطوات إيجابية وجدية باتجاه تسليم إدارة الشأن العام في غزة، في إطار "تغليبها للمصلحة الوطنية العليا وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني".

وأوضح قاسم -في حديث للجزيرة نت- أن الحركة أصدرت تعليماتها الواضحة لكافة الجهات والمؤسسات الحكومية في القطاع، للشروع الفوري والكامل في تسليم جميع الملفات الحكومية إلى لجنة تكنوقراط فلسطينية مستقلة، من المقرر تشكيلها خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن هذا القرار نهائي ولا رجعة عنه.

قوات دولية

ونقلت الصحيفة عن محللين قولهم إن الإعلان عن تشكيل تلك اللجنة قد يهدف إلى إعطاء دفعة لخطط الرئيس الأميركي بشأن غزة، والتي يبدو أنها لا تزال تواجه بعض العقبات.

وحسب مايكل كوبلو، وهو محلل في منتدى السياسة الإسرائيلية، وهي مجموعة بحثية مقرها في نيويورك، فإن الإعلان عن تشكيل تلك اللجنة ربما يعكس "رغبة في إظهار التقدم، نظرا لأن التقدم على جبهات أخرى كان صعبا".

وأشارت نيويورك تايمز إلى أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس صمد إلى حد كبير، في حين لم تنجح محاولات الولايات المتحدة بإقناع الكثير من الدول بإرسال قوات حفظ سلام إلى غزة في تحقيق نتائج تُذكر.

بيد أن إسرائيل تواصل خرق الاتفاق بشكل يومي عبر شن غارات وقصف مدفعي على مناطق عدة في غزة وتوسيع أماكن انتشارها وتقييد دخول المساعدات الإنسانية.

يذكر أن خطة وقف إطلاق النار التي دعمها ترامب ودخلت حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول الماضي تنص على أن تكون اللجنة غير سياسية، وأن تضطلع بتقديم الخدمات العامة في القطاع، وأن يتألف فريق العمل من خبراء فلسطينيين مستقلين.

أمم متحدة جديدة

لم يعد ينظر ترامب إلى "مجلس السلام" كأداة لإدارة غزة وحكمها، بل بات يعتبره بالون اختبار لرؤيته القائمة على "أمم متحدة جديدة"، بحسب 3 مصادر تحدثوا إلى صحيفة هآرتس الإسرائيلية.

وقالت المصادر للصحيفة العبرية إن ترامب يحضر هذا المجلس للانخراط بحل النزاعات الأخرى حول العالم.

وقال أحد المصادر أن المسؤولين الأميركيين يروجون لرؤية ترامب القائمة على أن "مجلس السلام سيكون منظمة تشبه إلى حد كبير الأمم المتحدة الجديدة، حيث ستجلس دول مختارة وتتخذ قرارات بشأن العالم".

وقال دبلوماسي غربي لهآرتس، إن "بلاده تخشى هذه الخطوة، التى من شأنها أن تخلق آلية موازية للأمم المتحدة دون دعم القانون الدولي".