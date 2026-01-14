ما أبرز ردود الفعل على القرار الأميركي ضد الإخوان المسلمين؟

أعربت جماعة الإخوان المسلمين عن رفضها القاطع لقرار واشنطن تصنيفها منظمة إرهابية، مشدّدة على أنها تنبذ العنف ولا تشكل تهديدا للولايات المتحدة، بينما علَقت القاهرة وعمّان على القرار الأميركي.

وقالت جماعة الإخوان المسلمين في مصر -من خلال تنظيم لها خارج البلاد- في بيان إن التصنيف الأميركي لا يستند لأية أدلة قانونية يعتد بها، وتعهدت باتخاذ "كافة الإجراءات القانونية من أجل وقف تنفيذ هذا القرار بما يحفظ حقها، وحقوق كافة أعضائها".

ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر في الجماعة قوله إن "الجماعة الأم تدرس الموقف وستصدر موقفا شاملا، مع تأكيد مبدئي على رفض قرار واشنطن".

بدورها، أصدرت الجماعة الإسلامية في لبنان، المحسوبة على الإخوان المسلمين، بيانا مساء أمس الثلاثاء، ردا على التصنيف الأميركي، مؤكدة أنه "قرار سياسي وإداري أميركي، لا يستند إلى أي حكم قضائي لبناني أو دولي، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني داخل لبنان".

وأكدت الجماعة أن الدستور اللبناني والقوانين اللبنانية تبقى المرجعية الوحيدة التي تحكم المنظمات والمؤسسات في البلاد.

كما أكدت أن "الجماعة الإسلامية في لبنان هي مكوّن سياسي واجتماعي لبناني مرخّص، يعمل بشكل علني وتحت سقف القانون، وله تاريخ معروف في العمل السياسي والنيابي والاجتماعي، ولم يصدر بحقّه أي قرار قضائي لبناني يدينه أو يجرّمه. نرفض الإرهاب والعنف بكل أشكاله".

موقف القاهرة وعمّان

وبعيد إعلان التصنيف الأميركي، أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا يرحب بالخطوة الأميركية ويعتبرها "خطوة فارقة" تتفق مع موقف القاهرة من الجماعة.

وجاء في البيان أن "مصر صنفت الجماعة منظمة إرهابية قائمة على العنف والتطرف والتحريض".

وثمنت الخارجية المصرية ما وصفته بجهود الإدارة الأميركية بقيادة ترامب "في مكافحة الإرهاب الدولي والتصدي للتنظيمات الإرهابية، بما يتوافق بشكل كامل مع موقف مصر الثابت تجاه جماعة الإخوان".

إعلان

وفي الأردن، قال وزير الاتصال الحكومي والناطق باسم الحكومة، محمد المومني، أمس الثلاثاء، إن "جماعة الاخوان المسلمين في المملكة منحلة حكما منذ سنوات".

وأوضح المومني أن قرارا قضائيا صدر عام 2020 بتأكيد حل الجماعة، مشيرا إلى أن كافة أنشطتها حظرت في أبريل/نيسان 2025.

وأشار في بيان عبر حسابه بمنصة إكس إلى أن الحكومة الأردنية تابعت البيان الأميركي المتعلق بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين في الأردن ومصر ولبنان، مشيرا إلى أن "الأردن يتعامل مع كافة الملفات ضمن مصلحة الدولة العليا ووفقا لأحكام الدستور والقانون".

وتأتي هذه المواقف بعد إعلان إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تصنيف فروع الجماعة في مصر والأردن ولبنان "منظمات إرهابية"، وفرض عقوبات عليها وعلى أعضائها.

واتهم وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الجماعة بارتكاب "أعمال عنف" مشيرا إلى أن الإدارة الأميركية ستستخدم كافة الأدوات المتاحة لها من أجل حرمان فروع الجماعة في الدول الثلاث من الموارد، زاعما أنها تستخدم تلك الموارد "للانخراط في الإرهاب"، على حد قوله.

وتأسست جماعة الإخوان المسلمين في 1928 بمصر، وتم حلها من جانب القضاء والسلطة الحاكمة 3 مرات، وأعلنتها الحكومة المصرية "جماعة إرهابية" في نوفمبر/تشرين الثاني 2013 وحظرت أنشطتها.