لوفتهانزا الألمانية تعلّق رحلاتها من وإلى إسرائيل وتبلغ موظفيها بالمغادرة

علّقت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا جميع رحلاتها من وإلى إسرائيل، وأبلغت موظفيها بالاستعداد لمغادرة البلاد، في ظل تصاعد التهديدات الأميركية ضد إيران.

ونقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية والقناة الإسرائيلية الـ12 أن شركة الطيران الألمانية أبلغت موظفيها بالاستعداد لمغادرة إسرائيل وإلغاء الرحلات ابتداء من يوم غد الخميس.

وتأتي هذه الخطوة وسط تقديرات متزايدة بقرب توجيه ضربة عسكرية أميركية ضد النظام الإيراني، في وقت تُقدّر فيه الجهات الأمنية الإسرائيلية أن إسرائيل ستكون ضمن نطاق الرد الإيراني المحتمل.

وكانت شركات طيران عالمية علّقت رحلاتها من وإلى إسرائيل خلال حرب الاثني عشر يوما بين إسرائيل وإيران في يونيو/حزيران 2025.

جاهزية قصوى

وفي السياق، أفادت معاريف بأن السلطات المحلية في ديمونة قررت فتح جميع الملاجئ العامة في المدينة، تحسبا لاحتمال تصعيد واسع قد تدخل فيه إسرائيل ضمن دائرة الرد الإيراني.

كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية أن بلدية بئر السبع قررت فتح الملاجئ العامة في المدينة.

وفي تل أبيب، نفت البلدية تقارير تحدثت عن فتح الملاجئ، لكنها أوضحت أن المنشآت سيجري فتحها عن بُعد عند الضرورة وفق توجيهات قيادة الجبهة الداخلية.

وذكرت القناة الـ12 أن وزارة الصحة الإسرائيلية أصدرت تعليمات عاجلة للمستشفيات بمراجعة بروتوكولات الانتقال إلى حالة الطوارئ القصوى.

ووجّه نائب المدير العام للوزارة رسالة إلى مديري المستشفيات طالبهم فيها بالاستعداد الفوري لوقف العمليات غير العاجلة والعيادات الخارجية، ونقل النشاط الحيوي إلى مواقع محصّنة تحت الأرض لضمان استمرارية العلاج في حال تعرض البلاد لهجمات.