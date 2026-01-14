لافروف: منفتحون على أي مفاوضات جدية تعالج الأسباب الجذرية للأزمة في أوكرانيا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن على بلاده ​مواصلة العمل مع إيران لتنفيذ الاتفاقيات الثنائية بينهما، مشددا على أنه لا يمكن ‍لطرف ثالث ⁠أن يغيّر طبيعة العلاقات بين البلدين.

وفيما يتعلق بأوكرانيا، قال لافروف إن موسكو منفتحة على إجراء مفاوضات جدية بشأن أوكرانيا تعالج الأسباب الأولية والجذرية للأزمة، مستبعدا أن يكون هناك سلام دائم بدون معالجة هذه الأسباب.

وقال لافروف، في مؤتمر صحفي عقده في موسكو، إن هناك زعماء ليسوا جادين فيما يتعلق بالمفاوضات بشأن أوكرانيا، مشيرا إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صرح عدة مرات بأنه سيتواصل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لكنه لم يفعل، مما يعني أنه غير جاد، واصفا هذا التصرف بـ"دبلوماسية الميكروفونات"، القائمة على التصريح من أجل الرأي العام الداخلي.

وذكر أن الأولوية بالنسبة لدول أوروبية، خاصة ألمانيا وبريطانيا، هي التوصل إلى هدنة لمدة 60 يوما فقط من أجل كسب الوقت "لصالح أوكرانيا والنظام الحاكم في كييف، الذي يُنفّذ مطالب الدول الأوروبية وحلف شمال الأطلسي (الناتو)"، قائلا إن هذه الأطراف "ترغب في شن حرب مشتركة ضد روسيا، وتتحدث عن ذلك صراحة".

في المقابل، وقال وزير الخارجية الروسية إن اللقاءات مع ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، مبعوثي الرئيس الأميركي دونالد ترامب كانت لقاءات جادة.

وأضاف أن واشنطن أصبحت تدرك أن هذا السيناريو غير واقعي، كما ترغب في وقف أي محاولات لجذب أوكرانيا إلى حلف الناتو، خاصة بعد لقاء الرئيسين بوتين وترامب وبعد اللقاءات مع ويتكوف وكوشنر.

كما أكد لافروف أن الجانب الأميركي أصبح يدرك أيضا أنه من دون حل مسائل أساسية، مثل تلك المتعلقة بمصير من يعيش في إقليم الدونباس، لا يمكن التوصل إلى أي شيء جدي يتعلق بالأزمة.