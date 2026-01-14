كيف عمّق المنخفض الجوي الأخير مأساة نازحي قطاع غزة المنكوب؟

تتفاقم معاناة النازحين في قطاع غزة مع استمرار المنخفض الجوي القطبي غير المسبوق في شدّته، والذي تسبب في وفيات وانهيار منازل مدمرة، بينما عصفت الرياح العاتية بخيام النازحين البالية وسط استمرار الاحتلال الإسرائيلي منع دخول مستلزمات الإغاثة الأساسية.

وجاء المنخفض الجوي الأخير ليضيف معاناة جديدة من الخطر بجانب ما يعيشه النازحون من قصف وجوع ونزوح جماعي.

فبعد أن فقدت مئات آلاف الأسر منازلها، وجدت تلك الأسر نفسها محاصَرة داخل خيام مهترئة لا تصمد أمام الرياح العاتية ولا تحمي من البرد القارس، فالأمطار الغزيرة حوّلت خيام النازحين إلى مستنقعات، بينما جرفت مياه البحر ما تبقّى من أمتعة ضرورية يحملها النازحون في رحلات نزوحهم المتكررة.

كما انهار عدد من المباني المدمّرة فوق رؤوس أصحابها، إذ لم يتبقَّ لهم خيار سوى الاحتماء بجدرانها وسقوفها الآيلة للسقوط.

الخيام المأوى الوحيد

وقالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن الخيام باتت المأوى الوحيد لمئات آلاف النازحين الذين أُجبروا على ترك منازلهم، مؤكدة أنهم يواجهون البرد القارس والرياح والأمطار والفيضانات بلا أي حماية كافية.

وأضافت الأونروا أن كثيرين من السكان نجوا من القصف والجوع، لكنّ الشتاء بات يهدد حياتهم.

وشددت الوكالة الأممية على أن الوضع الإنساني في القطاع يواصل التدهور، وأن هناك حاجة ملحة لوصول مساعدات آمنة وعاجلة.

وكان رئيس شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا قال للجزيرة إن نحو 10 آلاف أسرة على شاطئ غزة تعرضت للغرق أو تطايرت خيامها بفعل المنخفض الأخير، مؤكدا أن الوضع الإنساني هذه الأيام هو الأسوأ منذ بدء المنخفضات الجوية.

تداعيات كارثية

وأمس الثلاثاء، أعلنت مصادر طبية في غزة وفاة 6 مواطنين، بينهم طفلان، جراء المنخفض الجوي العنيف الذي يضرب القطاع، إلى جانب تسجيل مئات الإصابات وحالات المرض المرتبطة بأمراض الجهاز التنفسي والجهاز المعوي بسبب البرد والرطوبة وتدهور ظروف الإيواء.

وقال مكتب الإعلام الحكومي في غزة إن 127 ألف خيمة من أصل 135 ألفا باتت غير صالحة للسكن نتيجة تضررها بفعل العواصف والرياح الغزيرة، محذرا من أن البنية الهشة لمخيمات النزوح لم تعد قادرة على تحمّل أي تدهور إضافي في الطقس.

وأضاف المكتب أن العجز في الأغطية ووسائل التدفئة يتجاوز 70% على مستوى القطاع، ما يترك عشرات الآلاف من الأسر مكشوفة للبرد القارس بلا أي حماية كافية.

ومع غياب المأوى الملائم وانعدام التدفئة والمساعدات الطارئة، تتفاقم معاناة النازحين، بينما تتزايد المخاوف من تدهور جديد في الوضع الإنساني، مع استمرار الأحوال الجوية العاصفة.

شهداء الإبادة

وفي تقريرها اليومي، قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، إن المستشفيات استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 15 شهيدا، منهم شهيدان برصاص الاحتلال الإسرائيلي، و13 شهيدا جرى انتشالهم، دون تسجيل أي إصابات.

وذكرت الوزارة أن عدد الشهداء منذ بدء إسرائيل حرب الإبادة على القطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ارتفع إلى 71 ألفا و439 شهيدا، في حين بلغ عدد الجرحى 171 ألفا و324 مصابا.

ومنذ بدء وقف النار الأخير في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، تم تسجيل 449 شهيدا و1246 مصابا، بالإضافة لانتشال 710 جثث من تحت الركام.