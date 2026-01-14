في ذكرى ثورة تونس.. النهضة تدعو لحوار وطني "غير إقصائي"

دعت حركة النهضة التونسية، اليوم الأربعاء، إلى حوار وطني شامل "غير إقصائي بين كل القوى الديمقراطية من أجل إنقاذ تونس"، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الـ16 لثورة 14 يناير/كانون الثاني 2011، والتي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.

وقال المكتب التنفيذي للحركة في بيان إن الحركة قلقة "من تدهور الوضع السياسي والاقتصادي" منذ 25 يوليو/حزيران 2021، معتبرة أن البلاد شهدت انسدادا سياسيا وأزمات اقتصادية حادة، مع اعتقالات سياسية ومحاكمات ظالمة.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلس النواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

ودعت حركة النهضة في بيانها إلى "استعادة المسار الديمقراطي عبر نضال سلمي مدني"، مطالبة بإطلاق سراح جميع الموقوفين السياسيين، ورفع التضييقات عن الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني.

ملف أنستالينغو

وفي سياق متصل، أقرت محكمة الاستئناف في العاصمة التونسية اليوم الأحكام الابتدائية الصادرة في حق عدد من السياسيين والأمنيين والإعلاميين، في ما عرف بقضية "أنستالينغو"، وعلى رأسهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، ورئيس الحكومة السابق هشام المشيشي.

في المقابل، أفرجت المحكمة أمس الثلاثاء عن الصحفية شذى بلحاج مبارك المتهمة في القضية نفسها، بعد تعديل حكمها الابتدائي من 5 سنوات الى عامين مع تأجيل التنفيذ.

يذكر أن الأحكام الابتدائية الصادرة في حق المتهمين في هذه القضية، تراوحت بين 5 سنوات، و35 سنة سجنا.

و"أنسنالينغو" هي شركة صناعة محتوى، تتهمها السلطات التونسية بغسل الأموال والقيام بحملات دعاية غير قانونية لحركة النهضة.