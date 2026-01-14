أظهرت أرقام رسمية أن فرنسا سجلت ‍وفيات أكثر ‍من الولادات في عام 2025 للمرة الأولى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وهو تطور يقوض الميزة الديمغرافية التي لطالما كانت تتمتع بها فرنسا مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

وأفاد المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية، أمس الثلاثاء، بتسجيل 651 ألف حالة وفاة العام الماضي في حين تراجعت المواليد إلى 645 ألف.

وقد انخفض عدد المواليد في فرنسا بشدة منذ جائحة كورونا عام 2020.

وتتمتع فرنسا تقليديا بتركيبة سكانية أقوى من معظم أوروبا، لكن النسبة الكبيرة لكبار السن وانخفاض ‍معدلات المواليد يظهران أنها ليست محصنة من الأزمة الديمغرافية التي ترهق المالية العامة في جميع أنحاء القارة.

وقال معهد الإحصاء إن معدل الخصوبة انخفض إلى 1.56 طفل لكل امرأة العام الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ الحرب العالمية وأقل بكثير من 1.8 المفترض في توقعات تمويل المعاشات التقاعدية.

وفي عام 2023، وهو أحدث عام ‌في مقارنات الاتحاد الأوروبي، احتلت فرنسا المرتبة الثانية بمعدل خصوبة 1.65، خلف بلغاريا التي بلغ معدل خصوبتها 1.81.

وحذر المكتب الوطني للتدقيق العام، الشهر ‌الماضي، من أن التحول الديمغرافي سيدفع الإنفاق العام إلى أعلى مستوياته في السنوات المقبلة وذلك ‌مع تآكل القاعدة الضريبية.

وقال الخبير الاقتصادي فيليب كريفيل من مركز أبحاث سيركل ديبارن، إنه نظرا لتقاعد الأجيال الكبيرة التي ولدت في الستينيات، من المرجح أن تزداد التوترات في سوق العمل ومشاكل القوى العاملة ‌بسرعة في السنوات المقبلة.

وعلى الرغم من أن عدد الوفيات فاق عدد المواليد، فقد ارتفع عدد سكان فرنسا إجمالا بشكل طفيف العام الماضي إلى 69.1 مليون نسمة جراء صافي الهجرة التي قدرها المعهد بما يصل إلى 176 ألف نسمة.