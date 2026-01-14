عام واحد من "نيران" ترامب يعادل سنوات بايدن الأربع

نفذ الجيش الأميركي في عام من ولاية الرئيس دونالد ترامب الراهنة، ضربات جوية مقاربة في عددها لتلك التي نفذها خلال رئاسة جو بايدن بأكملها، وفقا لإحصاء أجرته منظمة "أكليد" غير الحكومية.

وبحسب المنظمة، وصل مجموع الضربات التي نُفذت منذ تولي ترامب ولايته الثانية في 20 يناير/كانون الثاني 2025، إلى 672 ضربة جوية، بما في ذلك هجمات الطائرات المسيرة مقارنة بـ694 خلال ولاية جو بايدن كلها (2021-2025).

وشملت الإحصاءات الضربات التي نفّذتها طائرات أميركية على الدفاعات الجوية الفنزويلية أثناء عملية اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو في 3 يناير/كانون الثاني.

واستهدفت الضربات الأميركية اليمن بـ7% على الأقل من غارات العام الماضي، معظمها بعمليات استهدفت الحوثيين، في حين جرى استهداف حركات مسلحة في الصومال بمعدل 2% تقريبا من تلك الغارات.

كما شنّت الولايات المتحدة ضربات جوية في نيجيريا وسوريا والعراق وإيران، وتنفذ منذ سبتمبر/أيلول الماضي ضربات ضد قوارب تقول إنها تهرب المخدرات في منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادي.

وتسببت هذه الضربات في مقتل أكثر من ألف شخص، بينهم مدنيون، وفقا لإحصاء أكليد.

وتقوم "أكليد" بإحصاء الضربات والضحايا من خلال جمع البيانات من مصادر مختلفة تعتبرها موثوقا بها (وسائل إعلام ومؤسسات وشركاء محليين).