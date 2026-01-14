عاجل | مكتب الإعلام الدولي بقطر: مغادرة أفراد قاعدة العديد ضمن الإجراءات المتخذة في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة

كشف مسؤول أميركي، اشترط عدم نشر اسمه لرويترز، أن الولايات المتحدة تسحب قوات من قواعدها الرئيسية في الشرق الأوسط، بينما قالت قطر إن "مغادرة أفراد لقاعدة العديد تأتي ضمن الإجراءات المتخذة في ظل التوترات بالمنطقة".

وجاء القرار الأميركي بعدما حذرت طهران الدول المجاورة التي تستضيف قواعد عسكرية أميركية من أنها ستضرب هذه القواعد إذا هاجمتها الولايات المتحدة.

ونقلت رويترز عن مسؤول إيراني كبير لم تُكشف هويته، أن طهران أبلغت دولاً إقليمية، من بينها السعودية وقطر وتركيا والإمارات، بأن القواعد الأميركية في تلك الدول ستتعرض لهجوم إذا استهدفت الولايات المتحدة إيران، مطالبةً هذه الدول بمنع واشنطن من مهاجمة إيران.

وأفادت وكالة رويترز للأنباء، نقلاً عن ثلاثة دبلوماسيين لم تُسمِّهم، بأن بعض الأفراد نُصحوا بمغادرة قاعدة العديد الجوية في قطر بحلول مساء الأربعاء.

من جانبه، قال مكتب الإعلام الدولي بقطر إن "مغادرة أفراد لقاعدة العديد تأتي ضمن الإجراءات المتخذة في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة".

وأضاف المكتب أن دولة قطر تواصل اتخاذ إجراءات لضمان أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

تهديد أميركي

وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مراراً بالتدخل عسكرياً في إيران، رداً على ما يعتبره قتلاً للمتظاهرين. وكان البيت الأبيض قد أكد الاثنين أن احتمال تنفيذ ضربات جوية لإنهاء "قمع المحتجين" لا يزال مطروحاً، لكنه شدد على أن الدبلوماسية تبقى "الخيار الأول".

وتشهد إيران احتجاجات على الأوضاع المعيشية في البلاد -على خلفية تدهور سعر صرف العملة والقدرة الشرائية- للأسبوع الثالث وسط انقطاع شامل للإنترنت، وقد رُفعت في عدد من المظاهرات شعارات مناوئة للسلطات.

وأعلنت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان الإيرانية المستقلة "هرانا"، الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ نحو أسبوعين، إلى 646 شخصاً على الأقل، بينهم 512 متظاهراً، إضافة إلى 133 عنصراً من الأمن، ومدعٍ عام.

والعام الماضي، نقلت الولايات المتحدة بعض الجنود وأفراد عائلاتهم من قواعد أميركية في الشرق الأوسط، بعد أيام من توجيهها ضربات جوية ضد إيران. وبعد الهجمات الأميركية في يونيو/حزيران، شنت إيران هجوماً صاروخياً على القاعدة في قطر.