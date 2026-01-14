عاجلعاجل,
عاجل | ترامب: سأعود إلى البيت الأبيض وسننظر في الوضع القائم في #إيران برمته فهو وضع سيئ للغاية
Published On 14/1/2026|
آخر تحديث: 01:41 (توقيت مكة)
عاجل | ترامب: إيران حاضرة في ذهني عندما أرى هذا النوع من الموت الذي يحدث هناك
عاجل | ترامب: يبدو أن حجم القتل بإيران كبير لكننا لا نعرف ذلك على وجه اليقين وسأعرف خلال 20 دقيقة وسنتصرف وفقا لذلك
عاجل | إن بي سي نيوز عن مسؤول بالبيت الأبيض: ترامب يستمع لمجموعة واسعة من الآراء لكنه من يتخذ القرار الذي يراه الأفضل
عاجل | إن بي سي نيوز عن مسؤول بالبيت الأبيض: جميع الخيارات متاحة أمام الرئيس ترامب لمعالجة الوضع في #إيران
التفاصيل بعد قليل..
المصدر: الجزيرة