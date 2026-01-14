عاجل | ترامب: سأعود إلى البيت الأبيض وسننظر في الوضع القائم في #إيران برمته فهو وضع سيئ للغاية

عاجل | ترامب: إيران حاضرة في ذهني عندما أرى هذا النوع من الموت الذي يحدث هناك

عاجل | ترامب: يبدو أن حجم القتل بإيران كبير لكننا لا نعرف ذلك على وجه اليقين وسأعرف خلال 20 دقيقة وسنتصرف وفقا لذلك

عاجل | إن بي سي نيوز عن مسؤول بالبيت الأبيض: ترامب يستمع لمجموعة واسعة من الآراء لكنه من يتخذ القرار الذي يراه الأفضل

عاجل | إن بي سي نيوز عن مسؤول بالبيت الأبيض: جميع الخيارات متاحة أمام الرئيس ترامب لمعالجة الوضع في #إيران

التفاصيل بعد قليل..