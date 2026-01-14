ترامب: تم إبلاغي أن عمليات القتل في إيران توقفت

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه تم إبلاغه بأن عمليات القتل في إيران قد توقفت، وبأن "عمليات القتل ⁠خلال حملة القمع التي تشنها ضد الاحتجاجات الشعبية ​بدأت تتراجع".

وعبر ‌ترامب عن اعتقاده بأنه لا توجد حاليا ‌أي خطة ‌لتنفيذ ⁠عمليات إعدام واسعة النطاق في إيران، على الرغم ‌من استمرار التوتر بين طهران وواشنطن.

وأضاف الرئيس الأميركي أنه سيتم التحقق من أنباء "توقف القتل والإعدامات في إيران".

وكان ترامب قد دعا المحتجين الإيرانيين إلى السيطرة على مؤسسات الدولة، ملوّحا باتخاذ "إجراء قوي للغاية".

وفي تصريحات سابقة، قال أيضا مخاطبا المتظاهرين الإيرانيين إن المساعدة في الطريق إليهم دون أن يفصح عن شكل هذه المساعدات.

وكشفت صحيفة نيويورك تايمز، نقلا عن مسؤولين أميركيين، أن واشنطن تدرس مجموعة واسعة من الخيارات تجاه إيران، تشمل تنفيذ هجوم إلكتروني واستهداف جهاز الأمن الداخلي الإيراني.

ووفق الصحيفة، قدّم البنتاغون للرئيس الأميركي دونالد ترامب خيارات تشمل استهداف مواقع مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني ومنشآت مرتبطة بقدرات الصواريخ.

وفيما يتصل بالتحركات العسكرية، نقلت نيويورك تايمز عن مسؤولين في وزارة الحرب الأميركية أن المدمرة "روزفلت" دخلت مؤخرا البحر الأحمر.

وتزامنت هذه التطورات مع دعوات أطلقتها عدة دول لرعاياها لمغادرة إيران على الفور، وسط تحذيرات من تدهور أمني محتمل، في حين أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بفتح الملاجئ بمناطق مختلفة، في خطوة اعتبرتها تقارير بمثابة مؤشر على ترقّب ضربة أميركية محتملة ضد إيران.