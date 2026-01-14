عاجل | المتحدث باسم الخارجية القطرية: نأمل أن يسهم بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة في تثبيت التهدئة

عاجل | المتحدث باسم الخارجية القطرية: سنواصل بذل جهودنا ومساعينا لخفض التصعيد وتجنيب المدنيين تبعات النزاعات

عاجل | المتحدث باسم الخارجية القطرية: نؤكد ضرورة التزام الأطراف بتنفيذ اتفاق غزة بما يشمل دخول المساعدات وبدء الإعمار

التفاصيل بعد قليل..