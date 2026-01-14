عاجلعاجل,
عاجل | المتحدث باسم الخارجية القطرية: نؤكد ضرورة التزام الأطراف بتنفيذ اتفاق غزة بما يشمل دخول المساعدات وبدء الإعمار
Published On 14/1/2026|
آخر تحديث: 23:23 (توقيت مكة)
عاجل | المتحدث باسم الخارجية القطرية: نأمل أن يسهم بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة في تثبيت التهدئة
عاجل | المتحدث باسم الخارجية القطرية: سنواصل بذل جهودنا ومساعينا لخفض التصعيد وتجنيب المدنيين تبعات النزاعات
المصدر: الجزيرة