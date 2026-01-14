عاجلعاجل,
عاجل | الرئيس السوري: حقوق المكون الكردي ستكون محفوظة بالدستور
Published On 14/1/2026|
آخر تحديث: 21:43 (توقيت مكة)
عاجل | الرئيس السوري: أدفع بكل طاقتي حتى تكون حقوق الأكراد مصانة لأنهم جزء من المجتمع السوري
عاجل | الرئيس السوري: نريد مشاركة الأكراد في الجيش والأمن والبرلمان لكن تنظيم بي كيه كيه يريد حرمانهم من فرص التنمية
عاجل | الرئيس السوري: أقول لمظلوم عبدي إذا كنت تقاتل من أجل حقوق الأكراد فلا حاجة للدم فحقوقهم ستكون محفوظة بالدستور
عاجل | الرئيس السوري: مشكلة تنظيم قسد أنه متعدد الرؤوس وقراره العسكري مرتبط بتنظيم بي كيه كيه
التفاصيل بعد قليل..
المصدر: الجزيرة