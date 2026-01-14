أخبار

Published On 14/1/2026
آخر تحديث: 21:56 (توقيت مكة)

عاجل | الرئيس السوري: حقوق المكون الكردي ستكون محفوظة بالدستور

عاجل | الرئيس السوري: نريد مشاركة الأكراد في الجيش والأمن والبرلمان لكن تنظيم بي كيه كيه يريد حرمانهم من فرص التنمية

عاجل | الرئيس السوري: أقول لمظلوم عبدي إذا كنت تقاتل من أجل حقوق الأكراد فلا حاجة للدم فحقوقهم ستكون محفوظة بالدستور

عاجل | الرئيس السوري: مشكلة تنظيم قسد أنه متعدد الرؤوس وقراره العسكري مرتبط بتنظيم بي كيه كيه

المصدر: الجزيرة

