عاجل | الرئيس السوري: أدفع بكل طاقتي حتى تكون حقوق الأكراد مصانة لأنهم جزء من المجتمع السوري

عاجل | الرئيس السوري: حقوق المكون الكردي ستكون محفوظة بالدستور

عاجل | الرئيس السوري: نريد مشاركة الأكراد في الجيش والأمن والبرلمان لكن تنظيم بي كيه كيه يريد حرمانهم من فرص التنمية

عاجل | الرئيس السوري: أقول لمظلوم عبدي إذا كنت تقاتل من أجل حقوق الأكراد فلا حاجة للدم فحقوقهم ستكون محفوظة بالدستور

عاجل | الرئيس السوري: مشكلة تنظيم قسد أنه متعدد الرؤوس وقراره العسكري مرتبط بتنظيم بي كيه كيه

التفاصيل بعد قليل..