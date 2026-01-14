رويترز: جماعات كردية مسلّحة حاولت عبور حدود العراق نحو إيران

قالت 3 مصادر مطلعة لرويترز إن جماعات كردية انفصالية مسلّحة سعت لعبور الحدود من العراق نحو إيران، مما يشير ⁠إلى احتمال سعي جهات أجنبية لاستغلال حالة عدم ​الاستقرار الناجمة عن الاحتجاجات في إيران.

وذكرت المصادر الثلاثة، التي اشترطت عدم نشر أسمائها ومن بينها مسؤول إيراني رفيع المستوى، أن جهاز المخابرات التركي حذر الحرس الثوري ⁠الإيراني من عبور مقاتلين أكراد الحدود في الأيام القليلة الماضية.

وقال المسؤول الإيراني إن الحرس الثوري اشتبك مع المقاتلين الأكراد، مضيفا أنهم يسعون إلى زعزعة الاستقرار واستغلال الاحتجاجات في إيران.

ولم ‌يعلّق جهاز المخابرات أو الرئاسة التركية على الأمر حتى الآن.

وتصنف السلطات التركية المسلحين الأكراد في شمال العراق جماعة إرهابية، وحذرت في ‌الأيام القليلة الماضية من أن أي تدخل أجنبي في إيران ‌سيؤدي إلى تفاقم الأزمات بالمنطقة.

وأضاف المسؤول الإيراني أن المقاتلين قدموا من العراق وتركيا، وأن طهران طلبت من هاتين الدولتين وقف أي نقل للمقاتلين ‌أو الأسلحة إلى إيران.

يُذكر أن إيران تشهد منذ عدة أيام مظاهرات احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد وتدني سعر العملة.