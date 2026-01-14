قوات الاحتلال تنكّل بفلسطينيين في رام الله بالضفة

نكّلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بثلاثة فلسطينيين واعتقلتهم شرق رام الله بالضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال نكّلت بثلاثة فلسطينيين، وأجبرتهم على خلع ملابسهم في أجواء البرد الشديد، قبل اعتقالهم عند الحاجز العسكري الذي تنصبه لليوم الثالث على التوالي قرب مفترق كاراميلو وقرية الطيبة شرق رام الله.

وتداولت منصات فلسطينية وناشطون لقطات توثق تنكيل الاحتلال بالشبان.

ومنذ بدء الإبادة الإسرائيلية بقطاع غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشهد الضفة الغربية تصعيدا غير مسبوق من قبل الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، شمل اقتحامات واعتقالات وتدمير ممتلكات، إلى جانب توسع في المشاريع الاستيطانية، في انتهاك واضح للقانون الدولي.

وبحسب معطيات فلسطينية رسمية، أسفرت الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية عن استشهاد ما لا يقل عن 1106 فلسطينيين، وإصابة نحو 11 ألفا، واعتقال أكثر من 21 ألف شخص منذ بدء التصعيد.