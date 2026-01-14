رئيس بوركينا فاسو يشكّل حكومة جديدة ويقلّص عدد الوزارات

أعلن رئيس بوركينا فاسو إبراهيم تراوري عن تشكيل حكومي جديد شمل تقليص عدد الوزارات من 24 إلى 22، مع تسجيل 4 مغادرات ودخول وزيرين جديدين. ويأتي هذا التعديل في إطار إعادة هيكلة الجهاز التنفيذي بهدف تعزيز الفعالية وتقليص عدد الحقائب الوزارية.

ومن أجل تقليص عدد الحقائب الوزارية، لجأت السلطات إلى دمج بعض القطاعات ذات الصلة، فقد تم دمج وزارة البنية التحتية وفك العزلة مع وزارة السكن والعمران لتشكيل وزارة جديدة باسم "وزارة بناء الوطن". كما تم دمج وزارة الزراعة والموارد الحيوانية والسمكية مع وزارة البيئة والمياه والصرف الصحي لتصبح "وزارة الزراعة والمياه والموارد الحيوانية والسمكية".

ولم تقتصر الحكومة الجديدة على الدمج فحسب، بل شملت أيضا تغييرات في أسماء بعض الوزارات، فقد أصبحت وزارة الوظيفة العمومية والعمل والحماية الاجتماعية تحمل اسم "وزارة خدام الشعب"، بينما باتت وزارة الدفاع والمحاربين القدامى تُعرَف بـ"وزارة الحرب والدفاع الوطني". أما وزارة الخارجية والتعاون الإقليمي والبوركينيين بالخارج فقد اختصر اسمها إلى "وزارة الخارجية"، في حين تم تغيير اسم وزارة العمل الإنساني والتضامن الوطني ليصبح "وزارة الأسرة والتضامن".

وضمت التشكيلة الحكومية الجديدة 5 وزيرات، وهو ما يعكس استمرار مشاركة النساء في إدارة الشأن العام، رغم محدودية العدد مقارنة بالرجال.