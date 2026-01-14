تعيين الحارس الشخصي لمادورو وزيرا يثير الجدل بمنصات التواصل

بعد اعتقال رئيسها نيكولاس مادورو من قِبل الولايات المتحدة، سارعت فنزويلا إلى سد الفراغ في السلطة، فعيّنت ديلسي رودريغيز رئيسة مؤقتة، لكنّ اللافت هو تعيين الحارس الشخصي للرئيس المعتقل في منصب وزير.

فقبل يومين أعلنت رودريغز -نائبة الرئيس المعتقل- تعيين خوان اسكالونا في منصب وزير مكتب الرئاسة، وأوضحت في بيان نشرته على منصة تليغرام أنه كُلف بمتابعة تنفيذ الخطط والسياسات الحكومية وجدول أعمال الرئاسة.

واسكالونا هو أحد أهم المرافقين الأمنيين للرئيس الفنزويلي المعتقل، ويُطلق عليه الحارس الشخصي للرئيس، لكنه لم يكن حارسا شخصيا عاديا، حيث إن له رتبة عسكرية في الجيش الفنزويلي، كابتن نقيب.

وخلال فترة حكم الرئيس الراحل هوغو تشافيز تقلد اسكالونا منصبا يُطلَق عليه "الإدِيكان"، وتعني المرافق العسكري الشخصي واستمر في هذا العمل مع مادورو. كما يُعَد هذا الرجل من أبرز ناشطي الحزب الحاكم، الحزب الاشتراكي الموحد.

وأدى خوان اسكالونا قبل 10 أيام اليمين كنائب وممثل لولاية بورتوغيزا في البرلمان الفنزويلي، بل وصار عضوا في لجنة التحقيق والنشر، وهي اللجنة المكلفة بمتابعة القوانين واللوائح المعمول بها.

وأثار تعيين حارس مادورو الشخصي في منصب وزير حالة من الاستغراب والجدل وصلت إلى صحف ومواقع إعلامية عديدة، وحجز الخبر مكانا في العناوين المتقدمة.

تفاعل

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي تفاعل بعض المغردين مع الخبر، وهو ما رصدته حلقة (2026/1/14) من برنامج "شبكات".

ويرى عبد الرزاق في تعليقه أن اسكالونا هو من باع رئيسه للأميركيين، بقوله:

" يبدو أن هذا الحارس الشخصي هو العميل الذي باع مادورو.. وللعلم له وزن سياسي كبير ليس مجرد أمني كما يظن البعض..أظن أنه من قاد المؤامرة ضده وإلّا لن تسمح له أميركا بأن يكون وزيرا!". بواسطة

بينما تحدث نعيم في تعليقه على مسألة الولاء في فنزويلا، قائلا:

" إذا كان الرئيس مادورو نفسه عمل سائق حافلة فلماذا تتعجبون.. فنزويلا المهم الولاء فيها لا العلم ولا القدرات.. وعلى ما أظن أن هذا الرجل له منصب في الحزب الحاكم". بواسطة

وبالنسبة لمها، فإن تعيين اسكالونا في منصب وزير جاء مناسبا لكونه ابن النظام، وقالت:

"أظن أنه الخيار الأفضل، فهو يعرف كل أسرار الدولة من تشافيز إلى مادورو، وهو ابن الحزب. ولكن كنت أظن أن الفينزوليين يحبون تغيير النظام وكل الوجوه التي عهدوها.. غريب!". بواسطة

ويستغرب حفيظ في تعليقه من الوضع في فنزويلا، قائلا:

"ما شاء الله حولوا ما ترك إلى منصب.. رئاسة على برلمان، على حزب وأيضا يغني ..فنزويلا فعلا غريبة جدا وقوانينها عجيبة". بواسطة

يُذكر أن القانون الفنزويلي يمنع تقلدَ منصبين في الدولة في الوقت نفسه، لذلك صوّت البرلمان على فصل مؤقت لخوان اسكالونا ليبقى وزيرا فقط.