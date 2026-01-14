ترامب يوجه إشارة بذيئة لعامل في مصنع

أظهر مقطع فيديو متداول على الإنترنت أن الرئيس الأميركي ‍دونالد ترامب رفع إصبعه الأوسط، وبدا أنه يوجه ألفاظا نابية إلى عامل في مصنع سيارات بولاية ميشيغان أمس الثلاثاء.

وجاءت إشارة ترامب بعدما انتقد العامل تعامل الرئيس مع قضية الملياردير الأميركي جيفري إبستين المدان بجرائم جنسية.

وكان موقع "تي.إم.زي" الترفيهي أول من نشر الفيديو الذي يوثق التراشق، ‍ولم يشكك البيت الأبيض في صحته، إذ قال المتحدث باسم البيت الأبيض ستيفن تشيونغ لوكالة رويترز "كان هناك مجنون يصرخ ‍بعنف بألفاظ نابية في نوبة غضب شديدة، وقدم الرئيس ردا مناسبا لا لبس فيه".

وأظهر الفيديو أن ترامب كان يقوم بجولة في مصنع تجميع السيارة "فورد إف 150" في مدينة ديربورن عندما صاح أحد العمال بعبارة "حامي المتحرش بالأطفال"، في حين كان الرئيس يقف على ممر مرتفع يطل على أرضية المصنع.

والتفت ترامب نحو العامل وبدا أنه ‌يرد عليه بالسب، قبل أن يشير بإصبعه الأوسط وهو يمشي.

في المقابل، هتف موظفون آخرون في المصنع للرئيس ورحبوا به أثناء قيامه بجولة في خط التجميع، والتقط ترامب معهم صورا ‌وصافحهم.

رئيس فورد

وقال بيل فورد الرئيس التنفيذي لشركة فورد في تصريحات صحفية عقب زيارة ترامب للمصنع إن الحادثة مؤسفة وقد شعر بالإحراج تجاهها، مشددا على أن زيارة ترامب للمصنع مرت في أجواء جيدة.

وسبق لترامب أن استخدم في بعض المناسبات ألفاظا نابية في أماكن عامة، وغالبا ما كان ذلك ‌ردا على انتقادات أو تراشق أو للتأكيد على وجهة نظره.

ويواجه الرئيس الأميركي انتقادات جراء تعامله مع السجلات الحساسة المرتبطة بملف إبستين المدان بجرائم جنسية، والذي توفي منتحرا في السجن في عام 2019.

وثائق إبستين

ويعتقد عدد من مؤيدي ‌ترامب أن واشنطن تحجب وثائق من شأنها أن تكشف عن علاقات إبستين بشخصيات عامة نافذة، ونفى ترامب مرارا أي ‍معرفة له بممارسات إبستين المزعومة التي تشمل الاتجار جنسيا بفتيات. ولم يتم اتهام الرئيس بارتكاب مخالفات في هذا الملف.

وسبق للرئيس الأميركي أن وقع قانونا أجازه الكونغرس يقضي بنشر وثائق ملف إبستين، غير أن وزارة العدل فشلت في نشر هذه الوثائق في المهلة المحددة والتي انتهت في 19 ديسمبر/كانون الأول 2025.

وفي وقت سابق هذا الشهر، قال مسؤولون في وزارة العدل إنها تراجع أكثر من مليوني وثيقة استعدادا لنشرها.