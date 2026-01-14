حذّر المسؤول في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، صلاح خواجا، من مخاطر إستراتيجية لمشروع استيطاني إسرائيلي ضخم يقام على أراضي مطار قلنديا التاريخي شمال القدس المحتلة.

وقال خواجا في تصريحات -لغرفة الأخبار الرقمية في شبكة الجزيرة- إن الخطة تهدف إلى تغيير معالم المنطقة وفرض وقائع جديدة على الأرض ضمن ما يسمى بمشروع "القدس الكبرى".

وأوضح أن مطار قلنديا، الذي كان رمزا للسيادة الفلسطينية قبل احتلال عام 1967، تحوّل تدريجيا من مطار مدني إلى قاعدة عسكرية إسرائيلية، قبل أن يصبح اليوم هدفا لمخطط استيطاني يشمل بناء نحو 9 آلاف وحدة سكنية.

وأوضح أن المشروع يهدف إلى عزل القدس عن محيطها الفلسطيني، وتهجير عشرات التجمعات البدوية من المنطقة.

"كنتونات مغلقة"

وأشار المسؤول في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إلى أن هذه الخطوة ستقطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، وتحوّل القرى الفلسطينية إلى "كنتونات مغلقة".

وأضاف أن المخطط الإسرائيلي يحظى بإجماع سياسي داخل حكومة الاحتلال والمعارضة على حد سواء، ويأتي ضمن إستراتيجية توسيع المستوطنات وربطها بمستعمرة "معاليه أدوميم"، بما يعزز السيطرة الإسرائيلية على ما يقارب 12% من أراضي الضفة الغربية.

وحذّر خواجا من أن تنفيذ المشروع سيؤدي إلى "مسح معالم قلنديا التاريخية"، التي كانت تضم رابع أكبر مساحة أراض في محيط القدس ورام الله، مؤكدا أن عمليات الهدم في المنطقة تتصاعد بشكل متسارع، في إطار خطة تهجير ممنهجة.

وكانت اللجنة اللوائية الإسرائيلية للتخطيط والبناء في القدس قد أرجأت أمس الاثنين، إلى جلسة لاحقة، المصادقةَ على مشروع استيطاني يستهدف أراضي مطار القدس الدولي سابقا، ويقضي ببناء ما يقارب 9 آلاف وحدة استيطانية شمالي مدينة القدس على مساحة تُقدّر بنحو 1243 دونما (الدونم يساوي ألف متر مربع)، بما يشكّل حاجزا استعماريا ضخما يقطع التواصل الجغرافي بين القدس ورام الله، ويوجّه ضربة قاصمة لإمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات تواصل جغرافي.