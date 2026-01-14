أخبار|تحقق|إسرائيل

بيانات ملاحية تكشف.. هل أجلت إسرائيل طائرة نتنياهو لليونان تحسبا لهجوم إيراني؟

ATHENS, GREECE - JUNE 13: Israeli state aircraft Wing of Zion which flew to Greece from Ben Gurion airport, is seen at International Airport in Athens on June 13, 2025 in Athens, Greece. The Israeli government aircraft has been relocated to the Athens Flight Information Region due to the suspension of commercial flights in Israel. Last night, Israel attacked Iran with 200 jets, killing top military officials and nuclear scientists. Iran has responded by sending 100 drones to counterattack and says Israeli attacks are a declaration of war. (Photo by Milos Bicanski/Getty Images)
طائرة "جناح صهيون" في مطار أثينا الدولي (غيتي إيميجز)
Published On 14/1/2026
آخر تحديث: 16:51 (توقيت مكة)

تداولت حسابات على منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما على منصة "إكس"، سلسلة منشورات تزعم أن طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المعروفة باسم "جناح صهيون"، غادرت إسرائيل إلى "وجهة مجهولة" في "إجراء احترازي تحسبا لهجوم إيراني محتمل".

وربطت هذه الحسابات بين عملية الإقلاع وبين تقارير إعلامية إسرائيلية تحدثت عن نقل الطائرة "لحمايتها من أي قصف"، في ظل ما وصفته تلك المنشورات بتزايد مؤشرات ضربة أميركية وشيكة ضد إيران.

كما ذهبت بعض الحسابات إلى تقديم مغادرة الطائرة باعتبارها "فرارا" لنتنياهو من إسرائيل، مستندة إلى بيانات من مواقع تتبع الطيران.

فريق التحقق الرقمي بالجزيرة رصد بيانات ملاحية اليوم لإقلاع الطائرة الحكومية الإسرائيلية من مطار في مدينة بئر السبع، متوجهة إلى مطار "هيراكليون" الدولي في جزيرة كريت اليونانية.

ووفقا لموقع "فلايت رادار" (Flightradar24)، فإن الطائرة من طراز (Boeing 767-338 ER) وتحمل رقم التسجيل (4X-ISR)، أقلعت في تمام الساعة 11:27 صباحا، وهبطت في جزيرة كريت عند الساعة 1:16 ظهرا بالتوقيت المحلي.

ولاحظ الفريق، أن الطائرة لم تمكث في المطار اليوناني سوى 7 دقائق قبل أن تغادر مجددا، وفي وقت إجراء التحقيق كانت في أجواء البحر الأبيض المتوسط.

صورة من موقع فلايت رادار تظهر مسار طائرة "جناح صهيون" باتجاه جزيرة كريت صباح اليوم

من جانبها أشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن إقلاع الطائرة تزامن مع وجود رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في محكمة تل أبيب للإدلاء بشهادته.

صورة من موقع فلايت رادار تظهر مسار طائرة "جناح صهيون" بعد عودتها من جزيرة كريت صباح اليوم

ونقلت القناة عن مصدر عسكري قوله إن تحرك الطائرة يأتي ضمن "تمرين روتيني".

وتحظى تحركات الطائرة الرئاسية الإسرائيلية باهتمام إعلامي، خاصة أنها تتزامن مع التوتر مع إيران، وتصاعد لهجة التهديدات والحديث عن احتمال ضربات متبادلة وسط حالة من الاستنفار.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

