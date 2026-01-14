الشهراني يبحث في عدن ترتيبات أمنية وعسكرية للمرحلة المقبلة

التقى المستشار في الديوان الملكي السعودي مستشار قائد القوات المشتركة فلاح الشهراني الثلاثاء، عددا من القادة العسكريين من مختلف محافظات جنوب اليمن، في مقر قيادة التحالف العربي بالعاصمة المؤقتة عدن.

وأفاد مراسل الجزيرة سمير حسن، اعتمادا على مصادر مطلعة، بأن اللقاء ناقش الترتيبات الأمنية والعسكرية للمرحلة المقبلة، في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها الساحة اليمنية، ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار وتوحيد الجهود العسكرية والأمنية في المناطق المحررة.

وفي هذا السياق، أفادت قناة اليمن بانعقاد لقاء عسكري تشاوري بالتزامن في عدن، تناول ترتيبات تنظيم وتوحيد التشكيلات العسكرية، وآليات تعزيز التنسيق بين الوحدات المختلفة بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة.

وتطرق الاجتماع إلى سبل التنسيق بين التشكيلات العسكرية وآليات ضبط الوضع الأمني، إضافة إلى أولويات المرحلة المقبلة، بما يتفق مع مساعي التحالف العربي لدعم مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدراتها في مواجهة التحديات الأمنية.

ويأتي هذا اللقاء ضمن تحركات سعودية متواصلة تهدف إلى إعادة ترتيب المشهدين الأمني والعسكري في جنوب اليمن، وضمان جاهزية القوات للتعامل مع أي مستجدات محتملة خلال الفترة المقبلة.

وكانت قوات درع الوطن التابعة للحكومة اليمنية، قد أعلنت وصول مستشار قائد القوات المشتركة فلاح الشهراني إلى عدن برفقة وفد رفيع المستوى، ضمن تنسيق تقوده القوات المشتركة بدعم مباشر من المملكة، ولمتابعة عدد من الترتيبات التنظيمية والميدانية وتعزيز مستوى التنسيق.