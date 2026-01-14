السلطات الأميركية تبرم "تسوية" مع منظمة صهيونية متطرفة

قال مكتب المدعية العامة في نيويورك ليتيشيا جيمس، الثلاثاء، إنه ‍توصل إلى تسوية مع ‍منظمة بيتار الصهيونية من شأنها إنهاء عملياتها في نيويورك بعدما خلص تحقيق إلى أن هذه الجماعة اليمينية المتطرفة ضالعة في ترهيب نشطاء مؤيدين للفلسطينيين.

وجاء -في بيان- أنه بعد التحقيق في قضية بيتار، ‍وجد المكتب أن المنظمة "استهدفت مرارا أفرادا على أساس الدين وبلد الأصل". وقد صنفت "رابطة مكافحة التشهير"، وهي من المنظمات اليهودية الكبرى في الولايات المتحدة، منظمة بيتار بأنها جماعة متطرفة.

وقال مكتب المدعية العامة "تتطلب التسوية من بيتار التوقف فورا عن التحريض أو التشجيع على العنف ضد الأفراد، وتهديد المتظاهرين، ومضايقة الأفراد الذين يمارسون حقوقهم المدنية، كما تُخضع المنظمة لعقوبة مع وقف التنفيذ بقيمة 50 ألف دولار ستطبق إذا انتهكت بيتار الاتفاق".

وأضاف البيان أن بيتار تسعى إلى حل مؤسستها وأنها بصدد إنهاء عملياتها في نيويورك.

ونفت بيتار في بيان ارتكاب أي مخالفات وقالت إنها تهدف إلى القضاء على "معاداة السامية". وتصف المنظمة نفسها بأنها جزء من جماعة صهيونية تأسست قبل قرن في أوروبا. ويقول موقعها الإلكتروني ‌إنها "ولدت من جديد صيف 2024" ومقرها في إسرائيل.

وبعد تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه لولاية ثانية العام الماضي وتوقيعه أوامر تنفيذية تستهدف المتظاهرين والنشطاء المؤيدين لفلسطين، قالت بيتار إنها قدمت أسماء طلاب وأعضاء هيئة تدريس أجانب إلى إدارة ترامب لترحيلهم.

انتكاسات قانونية

واندلعت الاحتجاجات في جامعات أميركية بعد أن شنت إسرائيل حرب إبادة على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وحاول ‌الرئيس الأميركي ترحيل ناشطين أجانب معارضين للإبادة الإسرائيلية بحجة أنهم "معادون للسامية"، لكن محاولاته واجهت عقبات قانونية وتنديدا من منظمات حقوقية.

ويقول محتجون -بما في ذلك بعض الجماعات اليهودية- إن انتقادهم الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ودعمهم لحقوق الفلسطينيين لا ينبغي مساواته بـ"معاداة السامية ودعم التطرف".

وخلفت حرب الإبادة الجماعية التي بدأتها إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول 2023، واستمرت عامين، أكثر من 71 ألف قتيل فلسطيني وما يزيد على 171 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90% من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.