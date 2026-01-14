الهند تتهم باكستان بإطلاق مسيّرات فوق كشمير

أكد قائد الجيش الهندي أوبيندرا دويفيدي، الثلاثاء، أن بلاده في "حالة تأهب تامّة" على طول الحدود، بعد رصد الجيش طائرات مسيّرة باكستانية تحلق فوق قرى حدودية تسيطر عليها بلاده في إقليم كشمير المتنازع عليه، خلال الأسبوع الماضي.

وعلق دويفيدي "أعتقد أن هذه الطائرات المسيّرة كانت دفاعية، وتسعى من خلال التحليق فوق أراضينا لمعرفة ما إذا كان يتم التخطيط لأي عمل ضدها".

وأشار إلى أن العديد من المسيّرات حلقت على ارتفاع منخفض ودخلت المجال الجوي الخاضع للسيطرة الهندية مع تشغيل أضوائها، وأن الجيش رصد تحليق حوالى 7 طائرات السبت، وطائرتين أو 3 الأحد.

وقال دويفيدي للصحافيين في نيودلهي، خلال مؤتمره الصحافي السنوي، إنه "من المحتمل أنهم أرادوا معرفة ما إذا كانت هناك أي ثغرات أو تراخ في دفاعنا، أي ثغرات يمكنهم من خلالها إرسال إرهابيين"، وفق تعبيره.

وأكد قائد الجيش الهندي أن الجانب الباكستاني "أُبلغ أن هذا الأمر غير مقبول بالنسبة إلى نيودلهي، ويرجى وضع حد له".

كذلك أكد إجراء محادثات بين المسؤولين عن العمليات العسكرية في كلا البلدين في وقت سابق الثلاثاء، في حين لم يصدر أي رد فوري من الجيش الباكستاني.

يذكر أن الجارين النوويين خاضا اشتباكا استمر 4 أيام في مايو/أيار 2025، بعد أسابيع من اتهام نيودلهي لإسلام آباد بدعم هجوم دامٍ على سياح في الشطر الهندي من كشمير، الأمر الذي نفته باكستان.

وأسفرت الاشتباكات عن مقتل 70 شخصا على الأقل، في حين استخدم كلا الجانبين طائرات مسيّرة على نطاق واسع، بالإضافة إلى صواريخ ومدفعية.

ويستمر التوتر بين الهند وباكستان حول أراضي كشمير المقسومة بينهما منذ استقلالهما عن الحكم البريطاني عام 1947، حيث تطالب كل منهما بالسيادة الكاملة على أراضي الإقليم الواقع في جبال الهيملايا، كما تخوض جماعات مسلحة تمردا في الشطر الهندي من كشمير منذ 35 عاما، مطالبة باستقلال الإقليم أو ضمه إلى باكستان.