احتجاجات إيران.. رسالة جديدة من ترامب للمتظاهرين وتقديرات بارتفاع أعداد القتلى

تستمر الاحتجاجات في إيران للأسبوع الثالث على وقع حث الرئيس الأميركي دونالد ترامب المحتجين على الاستيلاء على مؤسسات الدولة، قائلا إن "المساعدة في الطريق"، وسط تقديرات حقوقية بارتفاع أعداد القتلى، فيما نددت الصين بـ"التدخل في الشؤون الداخلية للدول".

وأفاد موقع "هرانا" لرصد حقوق الإنسان في إيران، ومقره الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، بارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات إلى 2571 قتيلا.

وأوضح أن ‌من بين القتلى 2403 متظاهرين، و147 فردا ‌مرتبطين بالحكومة، و12 ‌شخصا ⁠تقل أعمارهم عن 18 عاما، ‌و9 مدنيين لم يشاركوا في الاحتجاجات.

كما أفاد بأن عدد المعتقلين بلغ 18 ألفا و434 شخصا خلال 17 يوما من الاحتجاجات.

ونشر موقع "هرانا"، مقطع فيديو، قال إنه تجمع لأهالي القتلى خلال مراسم دفنهم في مقبرة "بهشتي زهراء"، في العاصمة طهران، حيث ردد المشاركون في المراسم شعارات سياسية مناوئة للسلطة في إيران.

وقال مسؤول إيراني أمس إن نحو 2000 شخص قتلوا، وذلك في المرة الأولى التي تُعلن فيها ‌السلطات عن حصيلة إجمالية للقتلى جراء ‌الاضطرابات في جميع أنحاء إيران.

تصريحات ترامب

والليلة الماضية، تعهد الرئيس الأميركي باتخاذ "إجراء قوي للغاية" إذا أقدمت السلطات الإيرانية على إعدام أشخاص أوقفوا في التظاهرات.

وشجع ترامب المتظاهرين الإيرانيين على مواصلة حراكهم حتى إسقاط السلطات.

وكتب الرئيس الأميركي عبر منصته تروث سوشيال "أيها الوطنيون الإيرانيون، استمروا في التظاهر، سيطروا على مؤسساتكم"، مضيفا "لقد ألغيت كل الاجتماعات مع مسؤولين إيرانيين إلى أن يتوقف القتل العبثي للمتظاهرين".

وأضاف في وقت لاحق لوسائل إعلام من مدرج قاعدة أندروز العسكرية لدى عودته من زيارة لمصنع في ديترويت "سأعود إلى البيت الأبيض، وسنراجع الوضع في إيران".

وتابع "سنحصل على أرقام دقيقة مرتبطة بمقتل (متظاهرين)" متحدثا عن عدد "كبير" من القتلى.

إعلان

وهدد ترامب مرارا بالتدخل عسكريا في إيران، ردا على ما يعتبره قتلا للمتظاهرين، وكان البيت الأبيض أكد الاثنين أن احتمال تنفيذ ضربات جوية لإنهاء القمع لا يزال مطروحا، لكنه شدد على أن الدبلوماسية تبقى "الخيار الأول".

لا مشاركة إسرائيلية

وفي إسرائيل، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصادر عسكرية إسرائيلية تأكيدها أن إسرائيل ليست جزءا من أي خطة عمل أميركية في إيران

وقالت المصادر إن إسرائيل ليست مطلعة حاليا على الخطة الأميركية ولا على موعد تنفيذها.

في حين شدد مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة على أنه ينبغي للأمم المتحدة الدعوة إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن إيران.

تشجيع الاستقرار

من جهتها، أعربت الصين عن معارضتها الدائمة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول واستخدام القوة أو التهديد بها، بإشارة إلى التهديدات الأميركية ضد إيران.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ إن بلادها تأمل أن تتصرف جميع الأطراف بطرق تفضي إلى السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وأكدت أيضا أمل الصين بأن تحافظ إيران على استقرارها، مشددة على دعمها في تحقيق ذلك.

توفير إنترنت

على صعيد متصل، أعلن نشطاء اليوم الأربعاء أن مزود خدمة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية "ستارلينك" أصبح يقدم الخدمة مجانا في إيران، فيما لم تؤكد ستارلينك نفسها هذا الأمر.

وستارلينك هو الوسيلة الوحيدة التي تمكن الإيرانيين من التواصل مع العالم الخارجي منذ أن أغلقت السلطات الإنترنت ليلة الخميس الماضي، في ظل تصاعد الاحتجاجات على مستوى البلاد.

وكانت وزارة الاستخبارات الإيرانية قد قالت إنها عثرت على شحنة ضخمة من الأجهزة الإلكترونية التجسسية، على حد وصفها.

وأظهرت صور بثتها وسائل إعلام إيرانية أجهزة إنترنت فضائي من نوع ستارلينك تمت مصادرتها.

وأوضح بيان للاستخبارات أن الأجهزة قادمة من إحدى دول المنطقة وتسمح لمن وصفتهم بالإرهابيين بالتجسس.

رد إيراني

وفي رد على تصريحات ترامب، اتهمت إيران الرئيس الأميركي بتشجيع زعزعة الاستقرار السياسي والتحريض على العنف ​وتهديد سيادة البلاد ووحدة أراضيها وأمنها القومي، وذلك في رسالة وجهها مندوب إيران ‍لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، إلى مجلس الأمن الدولي.

وقال المندوب الإيراني في الرسالة التي بعث بها أيضا إلى ​الأمين العام للأمم ‌المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن الولايات المتحدة وإسرائيل تتحملان مسؤولية قانونية مباشرة ‌لا جدال فيها عن ‌الخسائر في أرواح المدنيين الأبرياء، ولا سيما بين الشباب.

وأمس الثلاثاء، أكد وزير الدفاع الإيراني أمير نصير زاده أن بلاده سترد بـ"شكل مدمر ومدو" على أي اعتداء عليها ولن تسمح لأحد بتهديدها، محذرا الرئيس الأميركي من تهديد الشعب الإيراني.

وبدأت التظاهرات في 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي من خلال إضراب تجار في طهران على خلفية تدهور سعر صرف العملة والقدرة الشرائية ثم توسّعت إلى حراك يرفع شعارات سياسية مناهضة للحكومة.