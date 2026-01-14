إندونيسيا: قوة الاستقرار في غزة إجراء مؤقت نحو حل الدولتين

اعتبرت إندونيسيا، اليوم الأربعاء، أن قوة الاستقرار الدولية في غزة، التي تنص عليها خطة وقف إطلاق النار، إجراء مؤقت قبل الحلول النهائية بالقطاع.

وقال وزير الخارجية الإندونيسي ‍سوغيونو إن قوة الاستقرار الدولية، المزمع نشرها في القطاع، إجراء مؤقت، وإن الهدف النهائي هناك هو حل الدولتين.

والسبت الماضي، قالت بنغلاديش إنها أبلغت الولايات المتحدة ‍برغبتها في الانضمام إلى قوة تحقيق الاستقرار الدولية المقرر نشرها في قطاع غزة.

وأوضحت الحكومة البنغلاديشية، في بيان، أن مستشارها للأمن القومي عبّر عن اهتمام بنغلاديش ​من حيث المبدأ بأن تكون ضمن قوة تحقيق الاستقرار الدولية التي سيتم نشرها في غزة، دون إيراد تفاصيل بشأن مدى وطبيعة المشاركة المقترحة.

وأصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا في ⁠منتصف نوفمبر/تشرين الثاني يفوض ما يسمى مجلس السلام والدول التي تعمل معه بإنشاء قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في غزة، حيث بدأ وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/تشرين الأول. وتُشكل القوة وفق قرار مجلس الأمن الدولي 3803.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الشهر الماضي، إن موعد وصول قوة الاستقرار الدولية إلى قطاع غزة "قريب للغاية".

وعلى مدى عامين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلّفت الإبادة الإسرائيلية بدعم أميركي في قطاع غزة أكثر من 71 ألف شهيد و171 ألف جريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال نحو 90% من البنى التحتية المدنية، مع تكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.