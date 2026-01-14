أعلنت الخارجية الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، قطعا فوريا للعلاقات مع وكالات أممية ومنظمات دولية، وذلك على خلفية موقفها من حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة.

وقالت الوزارة، في بيان، إن "وزير الخارجية جدعون ساعر قرر أن تقطع إسرائيل فورا جميع الاتصالات مع وكالات بالأمم المتحدة ومنظمات دولية"، ووجّه وزارته بدراسة استمرار التعاون بين إسرائيل والمنظمات الأخرى، بالتشاور مع الوزارات المعنية عند الضرورة.

وشمل القرار الإسرائيلي قطع العلاقات مع مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال في النزاعات المسلحة، وأرجعت الوزارة ذلك إلى أن "المكتب أدرج الجيش الإسرائيلي على القائمة السوداء عام 2024، إلى جانب تنظيم الدولة الإسلامية وجماعة بوكو حرام".

وكذلك شمل القرار هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بدعوى "تجاهل المنظمة عمدا جميع حالات العنف الجنسي المرتكبة ضد الإسرائيليات في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023″، على حد ادعاء الوزارة الذي نفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مرارا صحته.

وتضمن القرار الإسرائيلي أيضا مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وكذلك لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، إضافة إلى كل من "تحالف الأمم المتحدة للحضارات" وبرنامج الأمم المتحدة للطاقة والمنتدى العالمي للهجرة والتنمية.

وأفادت الخارجية الإسرائيلية بأنها "ستجري دراسة معمقة لمنظمات أخرى، وسيتم اتخاذ قرارات لاحقة"، مشيرة إلى أن قرار قطع العلاقات مع تلك المنظمات وغيرها جاء "بعد مناقشة أعقبت انسحاب الولايات المتحدة من عشرات المنظمات الدولية".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد وقّع أمرا رئاسيا بانسحاب بلاده من 66 منظمة دولية، بينها 31 منظمة أممية، بدعوى أن "تحركاتها تتعارض مع المصالح الأميركية".

وكان الجيش الإسرائيلي قد شن بدعم أميركي في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة بغزة، استمرت عامين، وخلّفت أكثر من 71 ألف شهيد و171 ألف جريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء.

وبدأت في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي مرحلة أولى من اتفاق لوقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، لكن جيش الاحتلال يخرقه يوميا، مما أسفر عن استشهاد 447 فلسطينيا.

كما تقيد إسرائيل بشدة إدخال المواد الغذائية والأدوية المستلزمات الطبية ومواد الإيواء والمنازل الجاهرة إلى غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون مواطن فلسطيني، بينهم 1.5 مليون نازح، في أوضاع كارثية.