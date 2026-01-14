إذاعة الجيش الإسرائيلي: الضربة الأميركية لإيران مسألة وقت

رفع كل من سلاح الجو الإسرائيلي، والاستخبارات العسكرية (أمان)، وقيادة المنطقة الشمالية، حالة التأهب تحسبا لهجوم أميركي على إيران، تعتقد إسرائيل أنه أصبح وشيكا، بحسب ما ذكرته صحف إسرائيلية اليوم الأربعاء.

وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه أصبح لدى المسؤولين في إسرائيل اقتناع -بعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن إيران- بأن الضربة الأميركية "مسألة وقت"، وأن "الجيش يستعد دفاعا وهجوما، بما في ذلك رفع الجاهزية في منظومة الدفاع الجوي".

وأفادت "معاريف" في تقرير لها، مساء الثلاثاء، نقلا عن مصادر عسكرية إسرائيلية أنه رغم حالة التأهب "لم تتخذ حاليا قرارات بتغيير وضع الجاهزية في الجبهة الداخلية الإسرائيلية".

وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش الإسرائيلي يواصل متابعة التطورات في إيران بحذر شديد، تحسبا لأن يشن الجيش الأميركي هجوما على طهران، معتبرة أنه "لم يعد هناك مجال للتساؤل حول ما إذا كانت واشنطن ستهاجم إيران عسكريا، بل كيف؟ ومتى؟".

ولفتت إلى أن الجيش الإسرائيلي يجري في هذه المرحلة تعاونا مع القيادة المركزية للجيش الأميركي (سنتكوم).

وهدد الرئيس الأميركي مرات عدة خلال الأسبوعين الماضيين بشن هجمات على إيران التي تشهد أكبر موجة احتجاجات دخلت أسبوعها الثالث، وردت إيران بأنها ستوجه ضربات إلى إسرائيل والقواعد الأميركية بالمنطقة إذا هاجمتها واشنطن.

كما اتهمت إيران الولايات المتحدة وإسرائيل بتأجيج الأوضاع الداخلية. ولم تصرح إسرائيل بأنها ستشارك في أي عمل عسكري أميركي محتمل ضد طهران، لكنها منذ أيام أعلنت التأهب.