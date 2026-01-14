أوغندا تعلن تعليق خدمات الإنترنت خلال الانتخابات

أعلنت هيئة الاتصالات الأوغندية تعليق خدمات الإنترنت العامة وعددا من خدمات الهاتف المحمول خلال فترة الانتخابات المقررة يوم غد الخميس، في خطوة قالت إنها تهدف إلى "حماية الأمن القومي" وضمان النظام العام أثناء العملية الانتخابية.

وجاء القرار في توجيه رسمي أصدره المدير التنفيذي للهيئة، نيومبي ثيمبو، الذي أوضح أن الهدف هو الحد من انتشار المعلومات المضللة ومنع محاولات التلاعب أو الاحتيال الانتخابي.

وبحسب الهيئة، بدأ تنفيذ القرار اعتبارا من مساء أمس الأول الثلاثاء عند الساعة السادسة مساء، ويشمل التعليق منصات التواصل الاجتماعي وخدمات بيانات الهاتف المحمول وقنوات الاتصال عبر الإنترنت. وأكدت الهيئة أن الإجراء سيستمر طوال فترة التصويت وما بعدها مباشرة، حتى نهاية العملية الانتخابية بأمان.

ورغم شمول القرار معظم الخدمات الرقمية، أوضحت الهيئة أن بعض القطاعات الحيوية ستستثنى من التعليق، حيث سيسمح لها بالوصول إلى الإنترنت عبر آليات آمنة مثل الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN) أو دوائر خاصة مخصصة. وتشمل هذه القطاعات الخدمات الصحية والمالية والإدارية، إضافة إلى أنظمة النقل والمراقبة الجوية، وخدمات تبديل شرائح الهواتف وتحديثها، فضلا عن أنظمة الأمن والأمن السيبراني وأدوات إدارة الشبكات.

كما طالبت الهيئة مزوّدي الخدمة بالالتزام الكامل بالتوجيه، محذّرة من أن أي إخلال سيعرّضهم لعقوبات تنظيمية وفق القانون، مؤكدة أن الخدمات ستعود فور انتهاء العملية الانتخابية.

خلفية وسياق

سبق لأوغندا أن فرضت قيودا مشابهة على الإنترنت خلال انتخابات سابقة، وهو إجراء تقول السلطات إنه ضروري لمنع الفوضى، بينما تنتقده منظمات المجتمع المدني والمدافعون عن الحقوق الرقمية باعتباره تقييدا لحرية التعبير والوصول إلى المعلومات. وتأتي هذه الانتخابات وسط أجواء سياسية مشحونة وانتشار أمني واسع، حيث يسعى الرئيس يوري موسيفيني إلى تمديد حكمه المستمر منذ أربعة عقود، في سباق انتخابي يُتوقع أن يحظى بمتابعة دولية مكثفة.