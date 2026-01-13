4 قتلى بهجوم روسي قرب خاركيف وانقطاعات للكهرباء بكييف

قتل 4 أشخاص، وأصيب 6 آخرون، اليوم الثلاثاء، بغارات جوية روسية قرب خاركيف بشمال شرقي أوكرانيا، في حين شهدت العاصمة كييف انقطاعات للتيار الكهربائي بعد تضرر بنية تحتية جراء هجوم روسي آخر.

وقال حاكم المنطقة أوليغ سينيغوبوف إنه كان قد حذّر السكان في وقت سابق من "تهديد طائرات مسيّرة معادية"، معلنا في حصيلة أولى مقتل شخصين.

وأفاد بيان صادر عن مكتب المدعي العام الإقليمي في خاركيف، أُرفق بمقطع فيديو، بأن القوات الروسية قصفت مبنى تابعا لشركة "نوفا بوشتا" البريدية.

ويُظهر المقطع عمال إنقاذ يبحثون بين أنقاض المبنى التي لا تزال تتصاعد منها أعمدة الدخان، ويقومون بإجلاء شخص على نقالة ليلا.

وداخل العاصمة الإقليمية، استهدفت غارة جوية بمسيّرة مصحة للأطفال، مما أدى إلى اندلاع حريق، وفق رئيس بلدية خاركيف إيغور تيريكوف، إلا أن الهجوم لم يسفر عن أي إصابات.

كما تعرضت مناطق أخرى لهجمات روسية خلال الليل، وفق السلطات المحلية.

هجمات وأضرار

وألحق هجومان روسيان بطائرات مسيّرة على وسط أوديسا (جنوب البلاد) أضرارا بمبانٍ سكنية ومستشفى، وأديا إلى إصابة 5 أشخاص، وفق سيرغي ليساك، رئيس الإدارة العسكرية للمدينة.

وفي منطقة زابوريجيا (جنوب شرقي البلاد)، سُمع دوي انفجارات يُعتقد أنها ناجمة عن هجوم روسي، على ما أفاد الحاكم إيفان فيدوروف عبر تلغرام.

وفي كييف، تحدث رئيس الإدارة العسكرية تيمور تكاتشينكو عن هجوم صاروخي باليستي روسي خلال الليل.

وقالت شركة الكهرباء الوطنية الأوكرانية المشغّلة لشبكة الكهرباء في البلاد إن العاصمة كييف شهدت، اليوم الثلاثاء، تنفيذ انقطاعات طارئة للتيار الكهربائي بعد تضرر بنية تحتية جراء هجوم روسي خلال الليل.

وبعد مرور ما يقارب أربع سنوات على بدء الحرب الروسية، تشن موسكو هجمات يومية بالمسيرات والصواريخ على أوكرانيا في الأشهر الأخيرة، مستهدفة البنية التحتية للطاقة، مما يؤدي إلى انقطاع الكهرباء والتدفئة في ذروة فصل الشتاء القارس.