وصول قائد عسكري في تحالف دعم الشرعية إلى عدن

أعلنت قوات درع الوطن التابعة للحكومة اليمنية، وصول قائد عسكري في التحالف الذي تقوده السعودية إلى العاصمة المؤقتة عدن، في أول زيارة لمسؤول عسكري بعد استعادة الحكومة السيطرة على المدينة الإستراتيجية.

وذكرت القوات في منشور لها على حسابها في مواقع التواصل الاجتماعي، أن مستشار قائد القوات المشتركة فلاح الشهراني وصل إلى عدن، برفقة وفد رفيع المستوى، ضمن تنسيق تقوده القوات المشتركة بدعم مباشر من المملكة، ولمتابعة عدد من الترتيبات التنظيمية والميدانية وتعزيز مستوى التنسيق.

وكانت "درع الوطن" بثت قبل قليل مشاهد لانتشار وحدات جديدة من اللواء الثاني في الفرقة الأولى في عدن لتعزيز الأمن والاستقرار، في المدينة التي وصلت إليها بعد أن سيطرت مؤخرا على محافظتي حضرموت والمهرة إثر انسحاب قوات المجلس الانتقالي الجنوبي .

وكان المجلس الانتقالي قد أعلن الجمعة حلّ نفسه بعد فشل محاولة قادها في ديسمبر/كانون الأول الماضي للسيطرة على محافظات شرقي وجنوبي البلاد ضمن مشروعه الرامي لانفصال جنوب اليمن عن شماله.