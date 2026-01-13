البنتاغون استخدم طائرة عسكرية مموهة بهجوم على قارب مخدرات

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية إن البنتاغون أخفى طائرة عسكرية في هيئة طائرة مدنية لشن أول هجوم له على قارب يشتبه في أنه يستخدم في تهريب المخدرات العام الماضي، في ضربة أسفرت عن مقتل 11 شخصا.

وذكرت الصحيفة أن هذا الإجراء المزعوم يشكل انتهاكا للقوانين الدولية المتعلقة بالنزاعات المسلحة التي تحظر على المقاتلين التظاهر بوضع مدني لخداع الخصوم، وهي جريمة حرب تسمى "الغدر".

وطُليت الطائرة لتبدو كطائرة مدنية فيما أخفيت ذخائرها داخل جسم الطائرة بدلا من حملها بشكل واضح تحت جناحيها، وفق الصحيفة.

وأكد البيت الأبيض أن أدميرالا أميركيا يتصرف بتفويض من وزير الدفاع بيت هيغسيث أمر بعملية عسكرية "مزدوجة" بحيث ضرب القارب مرتين.

وذكرت الصحيفة أن "اثنين من الناجين من الهجوم الأولي بدا أنهما يلوحان" للطائرة المموهة بينما كانا يتشبثان بالحطام قبل أن يقتلهما الجيش في ضربة لاحقة.

وأفادت بأن الكونغرس أثار تساؤلات حول "الغدر" خلال جلسات مغلقة مع القادة العسكريين، لكنْ لم تجر مناقشات عامة بعد بشأن هذه المسألة التي تصنّف سرية.

وقُتل 107 أشخاص في 30 ضربة جوية على الأقل منذ سبتمبر/أيلول الماضي، مع وقوع 19 هجوما في شرق المحيط الهادي و6 في منطقة البحر الكاريبي، و5 في مواقع غير معروفة.